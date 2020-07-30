Фильмы, опередившие свое время 

Ролик рассказывает о фильмах, которые опередили своё время и предсказали некоторые социальные явления за годы до того, как они появились и стали популярными. Так, в картине «Шоу Трумана» (1998) главный герой живёт под прицелами телекамер в специально для него сконструированном мире, хотя сам ничего не подозревает. Лента вышла задолго до того, как реалити-шоу стали модным трендом, но многое, что в ней показано, сегодня стало реальностью. О других подобных фильмах узнайте из ролика.
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