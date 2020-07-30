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Секреты съемок фильмов, о которых умалчивают актеры 

Анастасия Иванова 1 час назад
Секреты съемок кино, о которых умалчивают актеры
Фото: depositphotos
Съемки полнометражного фильма могут длиться в течение нескольких лет. В процессе участвует огромная съемочная группа, а день простоя может стоить тысячи долларов. Конечно, у работников есть свои лайфхаки. «Рамблер» выяснил несколько съемочных секретов, о которых умалчивают актеры.

#1

Костюмерам приходится изготавливать множество одинаковых костюмов для актеров и дублеров на случай, если что-то пойдет не так и одежда порвется. Иногда в ход идет одежда самих актеров, а иногда образ собирают в ближайшем H&M. Все образы фотографируют (это касается и главных героев, и массовки), чтобы избежать кино-ляпов.

#2

За погоду в кино отвечают компании, специализирующиеся на создании искусственных погодных условий. Так что дождь всегда искусственный и распыляется из специальных шлангов, туман создает жидкий азот, а снег — это измельченный пластик.

#3

Мобильные телефоны на съемочной площадке запрещены, чтобы спойлеры не проникли к зрителям до выхода картины. В случае, если информация все-таки «утекает» в сеть, члены группы могут получить огромные штрафы или вовсе лишиться работы.

#4

«Фотошоп в видео» появился уже и в смартфонах, так что не удивляйтесь, что на экранах все такие красивые (это неправда). И это касается не только лиц, но и некоторых других частей тела.

#5

Чтобы увеличить рост актера в кадре или сбалансировать пару, костюмеры придумали специальную обувь на платформе. Такие ботинки носил Том Круз и Роберт Дауни Младший.

#6

Спойлеры попадают в трейлеры, потому что рекламное агентство старается включить в видео как можно больше захватывающих моментов, а полный фильм монтажеры зачастую и не смотрят.
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Фильмы , Том Круз , Роберт Дауни—младший
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