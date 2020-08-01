«Наша Наташа»: актриса Наталия Орейро рассказала о своем новом фильме про Россию 

В середине июня Орейро обратилась в посольство РФ в Буэнос-Айресе с просьбой предоставить ей гражданство России.

Уругвайская актриса, певица и звезда телесериала «Дикий ангел» Наталия Орейро рассказала о своей любви к России и планах на будущее. Как и подобает актрисе, она сделала это в фильме, о создании которого рассказала в интервью «Звезде».

«Фильм "Наша Наташа" был снят во время моего тура с одноименным названием. Он показывает другие стороны моей жизни, которые ранее не были известны. Показывает мое детство в Уругвае, рождение моего сына, мою свадьбу и все те отношения, которые у меня есть с Россией на протяжении уже более двадцати лет»,

— рассказала она.

За основу киноленты взяли одноименный гастрольный тур Орейро по городам России. Певица посетила с концертами Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Омск, Екатеринбург, Волгоград и другие города.

«Были тысячи людей. Россия такая разнообразная, на стыке Европы и Азии. Это самая большая страна, а Транссибирская магистраль позволяет увидеть Уральские горы, Сибирь, море. И люди были очень добры во всем»,

— с теплом вспомнила певица.

Орейро не раз признавалась в любви не только к России, где у нее цела армия поклонников, но и к русскому языку. Певица разучила несколько песен на нем и может поддержать несложный разговор.

«Мне очень нравится русский язык. Я считаю, что он очень сильно отличается от моего, испанского языка. Мне не сложно понимать его, я понимаю чуть-чуть. Мне очень нравится то, насколько приятно он звучит. Мне сложно читать на русском, но на протяжении всех этих лет я начала постепенно понимать, когда со мной разговаривают»,

— с гордостью отметила Орейро.

Одним из самых больших впечатлений о России в памяти Наталии Орейро осталось выступление в День Победы, когда певица исполнила несколько песен фронтовых лет на русском языке.

«Я пела на День Победы очень особенную песню, и, знаю, для вас очень важную. Это песня "Нам нужна одна победа". Знаю, что это песня была в одном русском фильме. Я спела ее с большой любовью. Для меня этот был особенный момент. Я научилась изучать вашу историю, понимать ту силу, которая есть в русских людях. Я восхищаюсь этой силой и волей, а также чувствую их потери. И для меня они — герои в этом плане»,

— добавила актриса.

Многолетняя любовь к России, по признанию певицы, привела ее к мысли о необходимости получения гражданства страны, в которой ее так любят и которую так любит она сама.