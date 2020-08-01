«Наша Наташа»: актриса Наталия Орейро рассказала о своем новом фильме про Россию 

«Фильм "Наша Наташа" был снят во время моего тура с одноименным названием. Он показывает другие стороны моей жизни, которые ранее не были известны. Показывает мое детство в Уругвае, рождение моего сына, мою свадьбу и все те отношения, которые у меня есть с Россией на протяжении уже более двадцати лет»,
«Были тысячи людей. Россия такая разнообразная, на стыке Европы и Азии. Это самая большая страна, а Транссибирская магистраль позволяет увидеть Уральские горы, Сибирь, море. И люди были очень добры во всем»,
«Мне очень нравится русский язык. Я считаю, что он очень сильно отличается от моего, испанского языка. Мне не сложно понимать его, я понимаю чуть-чуть. Мне очень нравится то, насколько приятно он звучит. Мне сложно читать на русском, но на протяжении всех этих лет я начала постепенно понимать, когда со мной разговаривают»,
«Я пела на День Победы очень особенную песню, и, знаю, для вас очень важную. Это песня "Нам нужна одна победа". Знаю, что это песня была в одном русском фильме. Я спела ее с большой любовью. Для меня этот был особенный момент. Я научилась изучать вашу историю, понимать ту силу, которая есть в русских людях. Я восхищаюсь этой силой и волей, а также чувствую их потери. И для меня они — герои в этом плане»,