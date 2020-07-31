Что известно о фильме «Чемпион мира» с Хабенским

Не так давно стартовали съемки картины "Чемпион мира" с Константином Хабенским в главной роли. О чем будет новый фильм и когда россиянам ожидать его премьеры, выяснял "Рамблер".
Кинолента повествует об одном из самых драматичных и непредсказуемых поединков в истории шахмат: о матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным, — за несколько лет до поединка он навсегда покинул СССР. Помимо Хабенского крупные роли в "Чемпионе мира" исполнят Иван Янковский и Владимир Вдовиченков.
Режиссером-постановщиком фильма выступил Алексей Сидоров, известный по криминальной драме "Бой с тенью" и по военной драме "Т-34".
Сообщается, что съемки нового фильма пройдут на Филиппинах, в Таиланде, Испании, Голландии, а также в Москве и Златоусте. Создатели картины планирует завершить съемки к марту 2021 года.
Кстати, это не единственный фильм с Хабенским, который зрители увидят в ближайшее время. До "Чемпиона мира" в прокат выйдут такие картины, как "Доктор Лиза", "Огонь" и "Трое".