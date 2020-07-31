Что известно о фильме «Чемпион мира» с Хабенским

Не так давно стартовали съемки картины "Чемпион мира" с Константином Хабенским в главной роли. О чем будет новый фильм и когда россиянам ожидать его премьеры, выяснял "Рамблер".

Сообщается, что съемки нового фильма пройдут на Филиппинах, в Таиланде, Испании, Голландии, а также в Москве и Златоусте. Создатели картины планирует завершить съемки к марту 2021 года.

Кстати, это не единственный фильм с Хабенским, который зрители увидят в ближайшее время. До "Чемпиона мира" в прокат выйдут такие картины, как "Доктор Лиза", "Огонь" и "Трое".