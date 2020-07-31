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Кто решил отдать «Семнадцать мгновений» Лиозновой 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как создавали сегодня уже культовый телефильм «Семнадцать мгновений весны». Экранизация романа Юлиана Семёнова про советского разведчика началась в 1971 году, а завершить её планировалось к очередному юбилею победы. Создание фильма доверили режиссёру Татьяне Лиозновой, но многих этот выбор смутил — ведь раньше Лиознова снимала только мелодрамы. Кто решил, что именно Лиознова будет снимать ленту, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что известно о новом фильме «Чемпион мира» с Хабенским.
Фильмы , Видео , Семнадцать мгновений весны , Юлиан Семенов
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