Советские фильмы о гопниках

Несмотря на то, что криминальный мир начали романтизировать в девяностые, подражатели воров в законе появлялись уже в СССР. Конечно, тогда гопники были другими, не такими, как сейчас, но все равно существовали. Их образы мелькали и в кинематографе. Несмотря на то, что эта субкультура была не так популярна, некоторые режиссеры обращали на нее внимание. "Рамблер" собрал фильмы про гопников в Советском союзе.

"Куколка" (1988)

Драма рассказывает о спортивной гимнастке Тане. На соревнованиях 16-летняя девушка получает серьезную травму, из-за чего уходит из большого спорта. Так, ее переводят в провинциальную школу, где она сталкивается с хулиганами, задирами и гопниками. Все начинается с того, что главный "авторитет" школы пытается ее унизить, но благодаря спортивной форме она его побеждает и занимает место главного хулигана.

"Колыбельная для брата" (1982)

Кадр из фильма "Колыбельная для брата"

Картина снята по одноименной повести Владислава Крапивина и рассказывает о хулиганах, которые и были прообразами гопников в советское время. Главный герой Кирилл противостоит команде хулиганов во главе со школьником Дыбой. Они были из тех, кто подкарауливает младших на детских площадках и вымогают с них деньги. Таких обычно называли хулиганами, но на самом деле они стали прообразом гопников. Противостояние усиливается, когда главный герой узнает, что один из его одноклассников украл кошелек, чтобы расплатиться с Дыбой, и тогда решает ответить компании хулиганов.

"Дорогая Елена Сергеевна" (1988)

Кадр из фильма "Дорогая Елена Сергеевна"