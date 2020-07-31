В продолжении «Сумерек» Стюарт и Паттинсона не будет

Автор прославленной истории любви между вампиром и старшеклассницей, Стефани Майер , 4 августа выпустит долгожданное продолжение истории. Голливудские студии уже борются за право экранизации книги.

«Солнце полуночи» — сопутствующий роман к книге «Сумерки» . Его сюжет строится на пересказывании событий, описанных в первой книге, но повествование будет вестись от лица Эдварда Каллена.

Сама Майер также заявляла, что «Сумерки» — единственная возможная книга из серии, которую она решилась переписать от лица героя Роберта Паттинсона . Стефани добавила, что для того, чтобы лучше передать характер Эдварда, она позволила режиссеру первых «Сумерек», Кэтрин Хардвик , и Роберту Паттинсону, прочитать некоторые законченные главы предстоящего романа.

По слухам, в режиссерском кресле «Солнца полуночи» снова окажется Хардик, а вот появление на экране исполнителей главных ролей, Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт , пока под вопросом. Сама режиссер уверена, что в новой части вампирской франшизы должны появиться полностью новые актеры, которые исполнят роль влюбленной пары.

«Думаю, что собрать совершенно новых артистов — это сложное по многим причинам решение, которое тем не менее, необходимо. Разумеется, это будет уже совершенно новый фильм, но это будет увлекательный опыт. Даже своего рода вызов», — цитирует слова Хардвик издание Just Jared.

Режиссер уточнила, что изначально даже не рассматривает возможность появления в картине Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт. По ее мнению, актеры давно выросли из этих ролей и уже мало, чем ассоциируются с прославившими их экранными персонажами.

«Ну знаете, Роб теперь уже играет роль самого Бэтмена, а Кристен так и вовсе задействована в огромном количестве самобытных проектов. Кто знает, каким их дуэт мог бы получиться сейчас, но думаю, что этот поезд уже давно уехал», — подытожила Кэтрин.