В продолжении «Сумерек» Стюарт и Паттинсона не будет

Автор прославленной истории любви между вампиром и старшеклассницей, Стефани Майер, 4 августа выпустит долгожданное продолжение истории. Голливудские студии уже борются за право экранизации книги.
«Солнце полуночи» — сопутствующий роман к книге «Сумерки». Его сюжет строится на пересказывании событий, описанных в первой книге, но повествование будет вестись от лица Эдварда Каллена.
Сама Майер также заявляла, что «Сумерки» — единственная возможная книга из серии, которую она решилась переписать от лица героя Роберта Паттинсона. Стефани добавила, что для того, чтобы лучше передать характер Эдварда, она позволила режиссеру первых «Сумерек», Кэтрин Хардвик, и Роберту Паттинсону, прочитать некоторые законченные главы предстоящего романа.
По слухам, в режиссерском кресле «Солнца полуночи» снова окажется Хардик, а вот появление на экране исполнителей главных ролей, Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт, пока под вопросом. Сама режиссер уверена, что в новой части вампирской франшизы должны появиться полностью новые актеры, которые исполнят роль влюбленной пары.
«Думаю, что собрать совершенно новых артистов — это сложное по многим причинам решение, которое тем не менее, необходимо. Разумеется, это будет уже совершенно новый фильм, но это будет увлекательный опыт. Даже своего рода вызов», — цитирует слова Хардвик издание Just Jared.
Режиссер уточнила, что изначально даже не рассматривает возможность появления в картине Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт. По ее мнению, актеры давно выросли из этих ролей и уже мало, чем ассоциируются с прославившими их экранными персонажами.
«Ну знаете, Роб теперь уже играет роль самого Бэтмена, а Кристен так и вовсе задействована в огромном количестве самобытных проектов. Кто знает, каким их дуэт мог бы получиться сейчас, но думаю, что этот поезд уже давно уехал», — подытожила Кэтрин.