Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Без Паттинсона и Стюарт: режиссер «Сумерек» объяснила отсутствие звездной пары в продолжении саги 

WMJ.ru и ещё 2 7 часов назад
В продолжении «Сумерек» Стюарт и Паттинсона не будет
Фото: Кадр из фильма «Сумерки»
Автор прославленной истории любви между вампиром и старшеклассницей, Стефани Майер, 4 августа выпустит долгожданное продолжение истории. Голливудские студии уже борются за право экранизации книги.
«Солнце полуночи» — сопутствующий роман к книге «Сумерки». Его сюжет строится на пересказывании событий, описанных в первой книге, но повествование будет вестись от лица Эдварда Каллена.
Сама Майер также заявляла, что «Сумерки» — единственная возможная книга из серии, которую она решилась переписать от лица героя Роберта Паттинсона. Стефани добавила, что для того, чтобы лучше передать характер Эдварда, она позволила режиссеру первых «Сумерек», Кэтрин Хардвик, и Роберту Паттинсону, прочитать некоторые законченные главы предстоящего романа.
По слухам, в режиссерском кресле «Солнца полуночи» снова окажется Хардик, а вот появление на экране исполнителей главных ролей, Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт, пока под вопросом. Сама режиссер уверена, что в новой части вампирской франшизы должны появиться полностью новые актеры, которые исполнят роль влюбленной пары.

«Думаю, что собрать совершенно новых артистов — это сложное по многим причинам решение, которое тем не менее, необходимо. Разумеется, это будет уже совершенно новый фильм, но это будет увлекательный опыт. Даже своего рода вызов», — цитирует слова Хардвик издание Just Jared.

Режиссер уточнила, что изначально даже не рассматривает возможность появления в картине Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт. По ее мнению, актеры давно выросли из этих ролей и уже мало, чем ассоциируются с прославившими их экранными персонажами.
«Ну знаете, Роб теперь уже играет роль самого Бэтмена, а Кристен так и вовсе задействована в огромном количестве самобытных проектов. Кто знает, каким их дуэт мог бы получиться сейчас, но думаю, что этот поезд уже давно уехал», — подытожила Кэтрин.
Видео дня. Что происходит у «СашиТани» в реальной жизни
WMJ.ru: последние новости
«Актриса Семенуха в деле»: Анна Семенович рассмешила фото со съемок фильма «Актриса Семенуха в деле»: Анна Семенович рассмешила фото со съемок фильма Роман с Элвисом Пресли и ссора с Брюсом Уиллисом: все о жизни актрисы Сибилл Шепард Роман с Элвисом Пресли и ссора с Брюсом Уиллисом: все о жизни актрисы Сибилл Шепард Учеба в цирковой школе, «стыдная» роль и не только: 10 фактов о Марго Робби Учеба в цирковой школе, «стыдная» роль и не только: 10 фактов о Марго Робби
Комментарии
Фильмы , Сумерки , Кристен Стюарт , Стефани Майер , Роберт Паттинсон , Кэтрин Хардвик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Гайдай хотел украсть шубу у прохожей
Зачем Гайдай хотел украсть шубу у прохожей
Представитель Гармаша объяснил его уход из театра
Представитель Гармаша объяснил его уход из театра
Сотрудники шоу пожаловались на домогательства
Сотрудники шоу пожаловались на домогательства
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Фильмы, которые запомнились отличными диалогами
12:06
Фильмы, которые запомнились отличными диалогами
Фильмы
Блокбастеры, которые ещё взорвут мир в 2020
12:16
Блокбастеры, которые ещё взорвут мир в 2020
Фильмы
Кто решил отдать «Семнадцать мгновений» Лиозновой
26:29
Кто решил отдать «Семнадцать мгновений» Лиозновой
Фильмы
Киногерои, которых «убили» из-за скандальных актеров
11:16
Киногерои, которых «убили» из-за скандальных актеров
Актеры Сериалы
Беременную российскую актрису избили родственники
02:52
Беременную российскую актрису избили родственники
Актеры
Почему Екатерина Васильева не признала внука
03:25
Почему Екатерина Васильева не признала внука
Актеры
Что происходит у «СашиТани» в реальной жизни
07:39
Что происходит у «СашиТани» в реальной жизни
Актеры Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение