Почему в СССР долго не показывали «Звездные войны» 

В СССР знаменитая трилогия Джорджа Лукаса вышла с опозданием на целых 13 лет. Весь мир увидел «Звездные войны: эпизод IV — Новая надежда» в 1977 году, в Советском Союзе же официальная премьера состоялась лишь в 1990-м. О том, почему так произошло и зачем на афишах фильма в СССР рисовали ковбоев, рассказывает «Рамблер».

Цензура в Советском Союзе, разумеется, назвала «буржуазное» кино антисоветским. Говорилось о том, что в образе Империи, с которой воюют повстанцы в картине Лукаса, явный намек на СССР. Тем более, что в разгаре как раз была «холодная война» между державами. Создателей фильма обвиняли в том, что они создали настоящий «киноужас», который призван лишь убедить американского зрителя, который выходит из кинотеатра, что реальность не так уж и плоха. При этом вряд ли кто-то из обличающих «Звездные войны» советских критиков на самом деле видел сам фильм. Очень уж странно выглядели описания деталей картины, совершенно не соответствующие тому, что в действительности было показано на экране.

Разумеется, все эти разгромные статьи лишь подогрели интерес советских зрителей к фильму. Некоторым удалось увидеть картину раньше, чем ее показали на больших экранах: на черном рынке время от времени появлялись пиратские копии фильма. В 1988 году в рамках фестиваля американского кино в двух столичных кинотеатрах показали «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар». И лишь в 1990 году советские зрители смогли по-настоящему оценить трилогию Джорджа Лукаса.

Правда, ожидание и реальность в данном случае не совсем совпали. И виноваты в этом были первые афиши фильма. Художники, которые трудились над изображениями, не видели картину, поэтому могли лишь полагаться на свое чутье. На афишах красовались ковбои, невесть как оказавшиеся в космосе и стрелявшие из странного оружия, а также изображались невероятные инопланетные существа. Все потому, что художникам объяснили, что это космический вестерн, действие которого происходит в космосе.