Как выглядят молодая жена и трое детей Вина Дизеля 

Вин Дизель считается одним из самых востребованных и высокооплачиваемых американских актеров. «Рамблер» расскажет о личной жизни Дизеля.

Актер никогда не любил рассказывать о своей личной жизни. Однако известно, что во время съемок первой части «Форсажа» в 2001 году, у Вина были отношения с коллегой Мишель Родригес . Вскоре пара рассталась по инициативе актрисы, которая считала, что они не подходят друг другу. После разрыла Вин и Мишель смогли остаться друзьями, Родригес даже стала крестной матерью его старшей дочери.

Следующей возлюбленной актера стала чешская модель Павла Харбкова. Она исполнила эпизодическую роль в боевике «Три икса» в 2002 году. Однако и этот роман оказался недолгим. Причиной разрыва послужили частые съемки актера.

В 2007 году 40-летний актер познакомился с 23-летней мексиканской моделью Паломой Хименес. Уже через год у пары родилась дочь Хания Райли. Еще через два года у Паломы и Вина родился сын Винсент Синклер, а в 2015 году родилась вторая дочь — Полин, в честь погибшего Пола Уокера

Несмотря на почти 13 совместно прожитых лет и троих общих детей, Дизель и Хименс так официально и не оформили свои отношения. В одном из своих интервью актер заявил, что штамп — это просто формальность.

Известно, что у Вина Дизеля есть еще один сын — Исайя, который немного старше Хании. Имя его матери неизвестно. Исайя также проводит много времени со своим отцом, сестрами и братом.