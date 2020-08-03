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Еще больше кино в Московской области с «Дорожным радио» 

Партнерский материал 5 часов назад
Больше кино в Московской области с «Дорожным радио»
Фото: Пресс-служба
С 1 августа расширяется география и репертуар «Кинопарка» и «Кинопаркинга». Теперь жители Подмосковья смогут бесплатно увидеть ещё больше любимых отечественных и зарубежных фильмов на большом экране под открытым небом. Проекты реализуются при участии Министерства культуры Московской области и информационной поддержке «Дорожного радио».
«Кинопаркинг» — автомобильный кинотеатр, в котором устраиваются показы при любой погоде для зрителей в машинах.
До конца лета будут работать две новые площадки — парковка торгового центра «Капитолий» в Орехово-Зуево и парк «Захарово» в Одинцово. В афише заявлены оскароносная картина «Паразиты», культовые «Брат» и «Брат 2», нашумевшая «Аритмия» и другие хиты проката.
В «Кинопарке» фильмы демонстрируются на открытом воздухе. Сеансы в светлое время суток проходят с использованием современных LED-экранов, которые сохраняют качество и яркость даже в самые солнечные дни. В августе уличные кинотеатры открылись для жителей Богородска, Воскресенска, Дмитровска, Зарайска, Ленинска, Лобни, Мытищ, Орехово-Зуева, Наро-Фоминска, Подольска, Раменского.
Специальным событием августа станет всероссийская «Ночь кино». В рамках акции будут показаны самые кассовые российские ленты: «Холоп», «Лед 2» и мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4». В режиме нон-стоп их смогут увидеть бесплатно, в том числе, зрители «Кинопарка» и «Кинопаркинга» в разных районах Подмосковья.
На протяжении всего лета ГАУ МО «Мособлкино» создаёт уникальное безопасное пространство для семейного просмотра фильмов под открытым небом. Начало сеансов в августе (за исключением «Ночи кино») — 21:30. Вход свободный.
Актуальную афишу и всю информацию о проектах «Кинопаркинг» и «Кинопарк» можно услышать в эфире «Дорожного радио».
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Фильмы , Аритмия , Брат 2 , Брат
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