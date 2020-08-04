При просмотре каких фильмов люди падали в обморок 

Некоторые зрители при просмотре фильма настолько сопереживают персонажу, что теряют сознание. «Рамблер» предлагает вспомнить картины, от которых людям становилось плохо.

Картина британского режиссера Дэнни Бойла основана на реальных событиях. Она повествует о том, как альпинист Арон Ралстон застрял в расщелине каньона и, чтобы спастись, он вынужден был ампутировать себе предплечье. На большом экране эта сцена вызвала настоящий шок у многих зрителей. Одних от увиденного стошнило, другие потеряли сознание. Одного мужчину вовсе пришлось вынести из зала и увезти на скорой помощи в госпиталь.

Кадр из фильма «Необратимость»

Венсан Кассель. В картине о сложных взаимоотношениях семейной пары присутствуют довольно тяжелые сцены, а эпизод в подземном переходе считается одним из самых жестоких в истории кино. Во время показа на Каннском кинофестивале, из зала «Люмьер» в спешке вышли около 250 человек, некоторым из них даже понадобилась медицинская помощь. Главные роли в картине исполнили Моника Беллуччи

Кадр из фильма «Прогулка»

Фильм рассказывает историю канатоходца Филиппа Пети, который отважился совершить легендарный трюк — пройти без страховки по канату, натянутому между небоскребами в Нью-Йорке. На премьере во время просмотра фильма несколько зрителей упали в обморок, а куратор одно из фестивалей даже отказался от показа, чтобы уберечь публику.

Кадр из фильма «Мстители: Финал»