Что происходило на съёмочной площадке «Офицеров» 

Ролик рассказывает историю создания отечественного фильма «Офицеры» (1971), который давно входит в золотой фонд кино. Картину создал режиссёр Владимир Роговой, а главные роли сыграли Василий Лановой и Георгий Юматов, для которых образы офицеров стали знаковыми. Почему на съёмках Лановой и Юматов поначалу не могли найти общий язык и зачем на площадку срочно вызвали жену Юматова? Ответы на эти и другие вопросы о ленте — в видео.
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