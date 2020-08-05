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Что происходило на съёмочной площадке «Офицеров» 

Елена Красовская 4 часа назад
Ролик рассказывает историю создания отечественного фильма «Офицеры» (1971), который давно входит в золотой фонд кино. Картину создал режиссёр Владимир Роговой, а главные роли сыграли Василий Лановой и Георгий Юматов, для которых образы офицеров стали знаковыми. Почему на съёмках Лановой и Юматов поначалу не могли найти общий язык и зачем на площадку срочно вызвали жену Юматова? Ответы на эти и другие вопросы о ленте — в видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему в «Девчатах» не сыграли Ларионова и Кустинская.
Фильмы , Актеры , Видео , Офицеры , Девчата , Василий Лановой , Георгий Юматов , Владимир Роговой
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