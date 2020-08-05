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Раскрыт тайный смысл «Матрицы» 

Анастасия Иванова 33 минуты назад
Фанаты трилогии научно-фантастических фильмов "Матрица" предположили, что она посвящена трансгендерам и гендерной идентичности. Режиссер картины Лилли Вачовски подтвердила эту теорию. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале Netflix Film Club.

«Я рада, что люди говорят о фильмах "Матрица" через призму трансгендерности. Мне нравится, что эти ленты оказались близки транс-персонам, которые подходят ко мне и говорят о том, как эти фильмы спасли им жизнь», — рассказала Лилли Вачовски.

Она призналась, что обрадовалась тому, что фанаты раскрыли настоящий смысл фильмов и увидели скрытые метафоры:

«Это была наша изначальная концепция, но мир — я имею в виду кинокомпании — тогда еще не был готов к такому».

Ранее "Рамблер" рассказывал, при просмотре каких фильмов люди падали в обморок.
Фильмы , Видео , Матрица
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