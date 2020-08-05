Раскрыт тайный смысл «Матрицы» 

«Я рада, что люди говорят о фильмах "Матрица" через призму трансгендерности. Мне нравится, что эти ленты оказались близки транс-персонам, которые подходят ко мне и говорят о том, как эти фильмы спасли им жизнь», — рассказала Лилли Вачовски.