Фильм «Курьер» вышел в 1986 и сразу стал культовым, считался провокационным и был обожаемым публикой. Работу можно отнести к жанру трагикомедии, потому что сюжет разворачивается на фоне грустных событий — развода семейной пары. Он также повествует о неприятных событиях — главный герой не поступает в университет, но и посмеяться есть над чем, например, над глубочайшим остроумием и беспечностью молодого человека. «Рамблер» собрал необычные факты о фильме «Курьер».

Два режиссера

кадр из к/ф "Курьер"

Изначально фильм должен был снимать молодой режиссёр Андрей Эшпай . Он связался с автором повести Кареном Шахназаровым и тот дал добро. Однако на киностудии им. Горького главного героя повести посчитали недостаточно «социалистичным». Конечно, ведь главный герой отражает типичного молодого нигилиста, в общении с которым трудно разобрать, где шутка, а где правда.

Чуть позже Шахназарову позвонили с «Мосфильма» и предложили самому снять фильм по своей повести. Несмотря на то, что сценарий руководителям все еще не нравился, они понимали, что пришло время для нового героя. И, возможно, оболтус Иван был именно им.

Фильм ввел тренд на танцы

кадр из к/ф "Курьер"

Это сейчас современным танцам посвящают целые фильмы и сериалы, а тогда — брейк-данс, появившийся в кадре, и необычная западная музыка, стали прорывом. Но реализовать танцевальные сцены было не так-то просто. Шахназарову пришлось просить местную милицию согнать хулиганов, чтобы те стали частью массовки.

В какой-то момент группа парней куда-то разбежалась. Позже выяснилось, что «актеры отошли на стрелку». Правда, от съемок никто не отказался, просто танцующим головорезам пришлось наложить чуть больше грима.

Базин — бандит

кадр из к/ф "Курьер"

В отделении милиции Шахнаразаров отыскал и Базина (в жизни Владимира Смирнова ), который стал главным второстепенным персонажем. К сожалению, в конце восьмидесятых годов Владимир стал членом «мосфильмовской группировки» и был убит.

Фильм «Курьер» стоит посмотреть, потому что он заставляет задуматься о принципах современного общества и взаимоотношении между родителями и детьми, влюбленными и друзьями. В свое время, режиссерские решения Шахназарова стали новаторскими и обеспечили картине безусловную популярность.

За первый год фильм посмотрело около 50 миллионов человек, а режиссер получил Госпремию им. братьев Васильевых.