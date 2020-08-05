6 фильмов про людей, потерявших память 

Подборка картин, которые вам наверняка понравятся.

"Хеппи-энд"

Комедия, Россия, 2020 годРежиссер: Евгений ШелякинВ ролях: Михаил Гомиашвили, Евгения Дмитриева, Владимир Мишуков и др.

Кадр из фильма

Российский фильм «Хэппи-энд» — приятно удивляющая картина. Ожидая увидеть стандартную комедию, построенную на недоразумениях и счастливом финале, вы получаете неожиданную историю про пожилого мужчину, потерявшего память, который с энтузиазмом строит новую жизнь в совершенно незнакомой обстановке.

Итак, герой фильма неожиданно обнаруживает себя… в Тайланде. Все, в общем, хорошо — но он не помнит ни своего имени, ни того, как он оказался в этой прекрасной стране… Его долгая жизнь до этого момента тоже полностью стерта из его памяти.

Ну а что было дальше… Смотрите сами. (Без спойлеров).

"Сиеста"

Триллер, драма, мелодрама, США, 1987, 16+В ролях: Эллен Баркин, Гэбриел Бирн, Джулиан Сэндс

Кадр из фильма

Героиня приходит в себя рядом со взлётной полосой на территории аэропорта — вся в крови. Постепенно сталкиваясь с людьми из прошлого, она вспоминает, что была экстремальной парашютисткой. Для того, чтобы узнать причину несчастного случая во время трюка, нужно вспомнить день накануне… Кажется, её хотели подставить, и похоже, что это как-то связано с историей любви…

"Английский пациент"

Драма, мелодрама, Великобритания, США, 1996, 16+В ролях: Рэйф Файнс, Кристин Скотт Томас, Жюльет Бинош

Кадр из фильма

Картина снята по одноимённому роману Майкла Ондатже. Действие происходит во время Второй Мировой войны. Канадская медсестра ухаживает за тяжело раненым солдатом — он получил сильные ожоги и потерял память во время авиакатастрофы в Сахаре. Постепенно пациент вспоминает события недавнего прошлого: бурный роман с замужней женщиной, разбитый войной и предрассудками, принёсший герою, кажется, только горе.

"Кто я?"

Боевик, комедия, приключения, Гонконг, 1998, 12+В ролях: Джеки Чан, Мишель Ферре, Мираи Имамото, Рон Смеджак, Эд Нельсон

Кадр из фильма

Один из солдат спецназа США выживает после авиакатастрофы в джунглях, но теряет память. Он старается вспомнить что произошло, и выяснить, какое задание он провалил. Содат натыкается на виновных в катастрофе бандитов и начинает искать правду. Но не всё гладко: преступники сами ищут героя и пытаются убить во второй раз.

"Малхолланд-драйв"

Триллер, драма, детектив, Франция, США, 2001, 18+В ролях: Наоми Уоттс, Лаура Хэрринг, Джастин Теру, Энн Миллер, Марк Пеллегрино, Анджело Бадаламенти

Кадр из фильма

Запутанная история о приехавшей голливуд Бетти Элс, которая в квартире своей тети знакомится с потерявший память девушкой. Она выбрала себе новое имя Рита — и хочет узнать все о своем прошлом и о том, что же с ней случилось. А знает она только, что попала в аварию, и в салоне автомобиля помимо неё были двое неизвестных мужчин…

"Вечное сияние чистого разума"

Кадр из фильма Мелодрама, фантастика, драма, США, 2004, 16+В ролях: Джим Керри, Кейт Уинслетт, Джерри Роберт Бирн, Элайджа Вуд

Мы видим Джоела потерявшим память и следующим наперекор своему обычному поведению. Он просто уезжает по незнакомому маршруту к морю. Там он знакомится с одной необычной девушкой и им так хорошо вместе, что герою кажется, что они знали друг друга раньше. Выясняется, что так и было, более того — герои были парой…