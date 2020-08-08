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Анонсирован выход пятой части боевика «Джон Уик» 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Анонсирован выход пятой части боевика «Джон Уик»
Фото: Кадр из фильма "Джон Уик"
Генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхеймер рассказал, что на киностудии приступили к работе над пятой частью франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом в главном роли, сообщает THR.
По информации издания, четвертый и пятый фильмы будут сниматься подряд в начале следующего года.

"Сейчас мы заняты подготовкой сценариев для следующих двух картин нашей боевой франшизы о Джоне Уике,

— подчеркнул Фелтхеймер.
По его словам, "Джон Уик 4" должен выйти в кинотеатрах в 2022 году в конце мая. Премьера картины будет приурочена ко Дню памяти (национальный день в США, посвященный военнослужащим, погибших во всех войнах, в которых участвовала Америка).
В THR уточнили, что сейчас Киану Ривз снимается в Берлине в научно-фантастическом боевике "Матрица 4".
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Фильмы , Джон Уик , Киану Ривз
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