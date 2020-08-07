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«Афиша» запускает «сериалотеку» 

Партнерский материал 1 час назад
Медийно-сервисная платформа «Афиша» дополнила существующую фильмотеку базой сериалов, в которую на старте вошли более 4,5 тысяч зарубежных и отечественных шоу. В дальнейшем редакция «Афиши» расширит каталог и будет сообщать читателям обо всех новинках индустрии сериалов.
«Афиша», являясь ведущим порталом о развлечениях и культурном досуге, постоянно следит за трендами и расширяет контентное наполнение, учитывая интересы своей аудитории. Так, например, весной на платформе появился раздел с онлайн-трансляциями российских и зарубежных концертов, спектаклей, фестивалей, выставок и других событий. Продолжая развивать направление домашнего смотрения, «Афиша» дополнила свою фильмотеку многотысячной базой сериалов. Читатели теперь могут заранее подготовиться к просмотру шоу, изучив его карточку и прочитав редакционные материалы, а после просмотра поставить ему оценку и написать отзыв.
На странице сериала доступна полная информация о релизе: краткое содержание, состав актеров и съемочной команды, кадры и трейлеры, пользовательский рейтинг «Афиши» и IMDb, отзывы читателей и критиков, а также удобный список сезонов и эпизодов.
Чтобы выбрать максимально интересующую картину, можно использовать фильтры — по году, жанру, стране производства и рейтингу. Кроме того, пользователи могут добавить карточку сериала в избранное или поделиться ею с друзьями.
Роман Бобылев, шеф-редактор «Афиши»:

«За последние несколько лет индустрия сериалов сделала огромный шаг вперед и стала полноправным конкурентом кинорынка. Увеличение бюджетов позволило заметно повысить качество шоу и привлечь в эту область лучших из лучших: от сценаристов и режиссеров до актеров первой величины. При этом до сих пор многие сериалы значительно превосходят кино по актуальности, смелости раскрытия тем и инклюзивности. Кроме того, рост сериальной индустрии сопровождается кратным увеличением числа видеосервисов, производящих собственный контент. В таком многообразии все сложнее выбрать подходящий сериал для просмотра, поэтому «Афиша» запускает единый сервис, позволяющий в привычном карточном формате с использованием фильтров ознакомиться со всеми деталями шоу. А о самых интересных и важных релизах мы будем подробно рассказывать в редакционных текстах и подборках».

О Rambler Group
Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений, объединяющий медиасервисный холдинг Rambler&Co и мультимедийный сервис Okko.
Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 66 млн человек. В него входит портал «Рамблер», «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», LiveJournal и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок, холдинг покрывает весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий. Rambler&Co также включает ряд b2b— и b2c-сервисов, среди которых медийно-сервисная платформа «Афиша», крупнейший онлайн-сервис по продаже билетов на мероприятия Рамблер/касса и другие.
Okko — мультимедийный сервис, специализирующийся на создании, стриминге и распространении высококачественного контента. В Okko входит один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko, раздел Okko Спорт, эксклюзивно транслирующий в России матчи Английской Премьер-лиги, Okko Studios и Okko Distribution, занимающиеся продюсированием и дистрибуцией кино, театральное бюро Okko Театр и цифровой сервис вертикальных видео Okko Move.
Об «Афише»
Afisha.ru — медийно-сервисная платформа о развлечениях, помогающая жителям 188 городов России составить свои планы на жизнь вне работы. Издание «Афиша Daily» выросло из легендарного журнала «Афиша», определяющего повестку москвичей и петербуржцев с 1999 года. Также бренд включает в себя фестиваль Пикник «Афиши», YouTube-канал «Афиша Видео», мобильные приложения «Афиша», «Афиша Дети» и Путеводители «Афиши».
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Фильмы , Рамблер , Газета.Ru , Lenta.ru , WMJ.RU
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