Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Почему тараканов из фильма «Бег» возненавидели режиссеры 

Полина Алферова 1 час назад
Почему тараканов из «Бега» невзлюбили режиссеры
Фото: Кадр из фильма "Бег"
Задумывая снять фильм по пьесе Михаила Булгакова «Бег», режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов не предполагали, что самой большой сложностью для них станут тараканы.
В ленте присутствует эпизод с тараканьими бегами, и он стал сущим мучением для съёмочной группы. Сначала провели «пробы» для насекомых и даже дали каждому участнику бегов своё имя. После пригласили специалистов-дрессировщиков, которые брались подготовить тараканов к бегам. Для этого они забрали их и стали откармливать витаминами.
Процесс подготовки шёл вполне успешно, но, когда начали снимать сцену, произошёл казус: как только включили свет, тараканы сразу же разбежались. Так повторялось дубль за дублем. Режиссёры были в отчаянии и даже подумывали об искусственных тараканах, но по тем временам это было слишком дорогим удовольствием. Выкинуть сцену из картины было нельзя, поскольку она была важным элементом действия, демонстрировавшим ужасающее положение белых эмигрантов.
Спас ситуацию один из членов съёмочной группы, который вспомнил, что домашние тараканы при включении света стремятся спрятаться в темноту. На бильярдном столе, где снимали тараканьи бега, установили ящики с заслонками; туда-то тараканы и стали убегать, когда над столом включали свет. В результате сцену наконец-то сняли.
Видео дня. Как Бондарчук взял безвестную балерину на роль Наташи
Смотреть фильм на
Комментарии 1
Фильмы , Михаил Булгаков , Александр Алов , Владимир Наумов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские актеры, которых сгубил алкоголь
Российские актеры, которых сгубил алкоголь
«Пытались достать до моих трусов»
«Пытались достать до моих трусов»
Как Алевтина Торсон стала Валентиной Леонтьевой
Как Алевтина Торсон стала Валентиной Леонтьевой
Видео
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
02:38
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
Фильмы
Актеры, которые могли умереть из-за роли
01:15
Актеры, которые могли умереть из-за роли
Актеры
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Что стало с актерами из эпичной «Санта-Барбары»
03:20
Что стало с актерами из эпичной «Санта-Барбары»
Сериалы Актеры
Почему Сергея Шакурова хотели изгнать из кино
26:04
Почему Сергея Шакурова хотели изгнать из кино
Актеры
Что стало с Родионом Нахапетовым в США
13:31
Что стало с Родионом Нахапетовым в США
Актеры
Как придумали легендарного «Безумного Макса»
10:37
Как придумали легендарного «Безумного Макса»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение