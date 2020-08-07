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Интересные фильмы, которые выходят в августе 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Кинотеатры уже начали свою работу, а значит, что самое время сходить в кино. «Рамблер» сделал подборку фильмов, премьеры которых не стоит пропускать.

«Агент Ева»

Ева — профессиональный киллер. Она в одиночку выполняет самые сложные задания своего руководства. Однако даже у таких профессионалов, как Ева, не все идет по плану. Так ее очередная спецоперация не увенчалась успехом, и после этого девушка приняла решение выйти из игры. Но один из влиятельных боссов секретной службы начинает охоту на Еву. Главную роль в фильме исполнила Джессика Честейн. Премьера картины запланирована на 20 августа.

«Ассистент звезды»

Кадр из фильма «Ассистент звезды»
Музыка всегда играла важную роль в жизни Мэгги. И вот теперь она работает ассистентом одного из своих кумиров — певицы Грэйс Дэвис. За время работы девушка поняла, что хочет заниматься продюсированием. И когда Мэгги знакомится с начинающим певцом, она представляется ему продюсером, и начинает с ним работать. Главную роль в фильме исполнила Дакота Джонсон. Премьера картины запланирована на 20 августа.

Banksy

Кадр из фильма «Banksy»
Бэнкси — самый знаменитый и таинственный уличный художник. Его политические посылы и провокационное искусство стали важной частью революционного движения. Документальный фильм расскажет о его жизни и творчестве. Премьера картины запланирована на 20 августа.

«Билл и Тед»

Кадр из фильма «Билл и Тед»
Комедийный фильм о музыкантах Билле и Теде, которые всю жизнь верили в пророчество, что их рок-н-ролл спасет вселенную от неминуемой гибели. На спасение мира у парней остается чуть больше часа. И тогда они решают отправиться в будущее, чтобы украсть песню у самих себя. Одну из главных ролей исполнил Киану Ривз. Премьера фильма запланирована на 27 августа.
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Джессика Честейн , Дакота Джонсон , Киану Ривз
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