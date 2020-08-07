4 прототипа популярных киногероев 

Люди, которые вошли не только в историю, но и вдохновили именитых режиссеров.

Кино позволяет нам стать частью порой несуществующих миров, увидеть персонажей, которые невозможны в реальности, однако по опросам, которые ежегодно проводят киноресурсы, подавляющее большинство предпочитает картины, основанные на реальных событиях. Сегодня мы собрали пять самых ярких людей в современной истории, которым режиссеры посвятили свои работы.

IT-гений, создатель популярной соцсети не мог остаться без байопика в свою честь.

Кадр из фильма

В 2010 году Дэвид Финчер представил миру ленту о молодом программисте, история разворачивается в стенах университета, где главный герой вместе со своими друзьями делает первые шаги на пути к главному детищу в своей жизни. Если вы еще не успели оценить фильм «Социальная сеть», сегодня самое время устроить просмотр в одиночку или со своей второй половинкой.

Женщина, вдохновившая миллионы политиков и простых домохозяек, стала центром картины «Железная леди», режиссером которой стала так же режиссер-женщина — Филлида Ллойд.

Кадр из фильма

Сюжет фильма закручен вокруг жизни Тэтчер уже после того, как она покинула пост премьер-министра. Героиня любит поговорить о своем прошлом, из разговоров становится понятно, что в молодости Маргарет вообще не видела себя в политике и была далека от этой темы. Но судьба распорядилась иначе — Тэтчер не просто стала одной из главных фигур не только в британском парламенте , но и влиятельным политиком для всего мира. Если вам не хватает вдохновения и вы испытываете легкое чувство разочарования, «Железная леди» ждет вас в онлайн-кинотеатрах.

Кадр из фильма

В фильме Эскобар показан глазами его возлюбленной, журналистки Вирджинии Вальехо, которая невольно попала в мир криминала, что практически сломало ее профессиональную жизнь. WomanHit.ru рекомендует к просмотру!

Предшественник «Эскобара» — криминальная драма «Кокаин» с Джонни Деппом в главной роли. Что интересно, Пенелопа Крус появилась и здесь, сыграв жену героя Деппа.

Кадр из фильма