4 прототипа популярных киногероев 

Люди, которые вошли не только в историю, но и вдохновили именитых режиссеров.
Кино позволяет нам стать частью порой несуществующих миров, увидеть персонажей, которые невозможны в реальности, однако по опросам, которые ежегодно проводят киноресурсы, подавляющее большинство предпочитает картины, основанные на реальных событиях. Сегодня мы собрали пять самых ярких людей в современной истории, которым режиссеры посвятили свои работы.
Марк Цукерберг («Социальная сеть», 2010)
IT-гений, создатель популярной соцсети не мог остаться без байопика в свою честь.
Кадр из фильма
В 2010 году Дэвид Финчер представил миру ленту о молодом программисте, история разворачивается в стенах университета, где главный герой вместе со своими друзьями делает первые шаги на пути к главному детищу в своей жизни. Если вы еще не успели оценить фильм «Социальная сеть», сегодня самое время устроить просмотр в одиночку или со своей второй половинкой.
Маргарет Тэтчер («Железная леди», 2011)
Женщина, вдохновившая миллионы политиков и простых домохозяек, стала центром картины «Железная леди», режиссером которой стала так же режиссер-женщина — Филлида Ллойд.
Кадр из фильма
Сюжет фильма закручен вокруг жизни Тэтчер уже после того, как она покинула пост премьер-министра. Героиня любит поговорить о своем прошлом, из разговоров становится понятно, что в молодости Маргарет вообще не видела себя в политике и была далека от этой темы. Но судьба распорядилась иначе — Тэтчер не просто стала одной из главных фигур не только в британском парламенте, но и влиятельным политиком для всего мира. Если вам не хватает вдохновения и вы испытываете легкое чувство разочарования, «Железная леди» ждет вас в онлайн-кинотеатрах.
Пабло Эскобар («Эскобар», 2017)
Криминальная драма с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус в главных ролях. Наверное, трудно придумать более «мощного» отрицательного персонажа, чем реальный Пабло — колумбийский наркобарон.
Кадр из фильма
В фильме Эскобар показан глазами его возлюбленной, журналистки Вирджинии Вальехо, которая невольно попала в мир криминала, что практически сломало ее профессиональную жизнь. WomanHit.ru рекомендует к просмотру!
Джордж Янг («Кокаин», 2001)
Предшественник «Эскобара» — криминальная драма «Кокаин» с Джонни Деппом в главной роли. Что интересно, Пенелопа Крус появилась и здесь, сыграв жену героя Деппа.
Кадр из фильма
Янг был одни из самых влиятельных партнеров Эскобара, помогавшим Пабло вести бизнес в США в середине 80-х годов прошлого века. Джордж получил весомый срок за свою деятельность, однако в 2014 году был досрочно освобожден благодаря сотрудничеству с ФБР. На данный момент Янг получает множество предложений об участии в документальных картинах, а также состоит в отличных отношениях с Джонни Деппом, который когда-то воплотил его образ на большом экране.