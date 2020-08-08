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У фильма «Грязные танцы» появится сиквел 

Александра Нечаева 2 часа назад
Американская киностудия Lionsgate приступает к работе над продолжением культовой картины с Патриком Суэйзи в главной роли, сообщает издание Deadline.
Слухи о том, что у «Грязных танцев» может появиться продолжение ходили уже довольно давно. Но на днях, как отмечает источник, стало известно, что актриса Дженнифер Грей, исполнившая в оригинальном фильме главную женскую роль (Бейби), подписала с киностудией Lionsgate контракт об участии в проекте. Она сыграет в новой картине, а также станет ее исполнительным продюсером.
Одним из главных претендентов на кресло режиссера называют Джонатана Ливайна (“Тепло наших тел”), сценарий сиквела знаменитой картины напишут Микки Доурти и Тобиас Иаконис, ранее работавшие над фильмом «В метре друг от друга».
Более подробной информации о проекте пока нет, известно лишь, что авторы попытаются создать красивую и трогательную историю. О дате премьеры и названии сиквела пока также не сообщают.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в России снимут сериал о Раневской.
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Фильмы , Видео , Грязные танцы , Тепло наших тел , В метре друг от друга , Дженнифер Грей , Патрик Суэйзи
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