У фильма «Грязные танцы» появится сиквел 

Американская киностудия Lionsgate приступает к работе над продолжением культовой картины с Патриком Суэйзи в главной роли, сообщает издание Deadline.

Слухи о том, что у «Грязных танцев» может появиться продолжение ходили уже довольно давно. Но на днях, как отмечает источник, стало известно, что актриса Дженнифер Грей , исполнившая в оригинальном фильме главную женскую роль (Бейби), подписала с киностудией Lionsgate контракт об участии в проекте. Она сыграет в новой картине, а также станет ее исполнительным продюсером.

Одним из главных претендентов на кресло режиссера называют Джонатана Ливайна (“Тепло наших тел”), сценарий сиквела знаменитой картины напишут Микки Доурти и Тобиас Иаконис, ранее работавшие над фильмом «В метре друг от друга».

Более подробной информации о проекте пока нет, известно лишь, что авторы попытаются создать красивую и трогательную историю. О дате премьеры и названии сиквела пока также не сообщают.