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Раскрыты «темные секреты» порно 

Lenta.ru 4 часа назад
Раскрыты «темные секреты» порно
Фото: depositphotos.com
Пользователи Reddit раскрыли «темные секреты» порно, о которых должен знать каждый. Они сделали это по просьбе юзера flickbreeze2003, пост которого набрал около трех тысяч комментариев.
DopplerShiftIceCream призвал не забывать о том, что многие 18-летние порнозвезды на самом деле попали в индустрию в 16-17 лет. При этом он отметил, что работают они все-таки с 18-ти. Shadowfury45 рассказал, что съемка роликов в публичных местах требует разрешения. «Поэтому чаще всего команда, которая снимает порно, появляется на месте со сканером, который считывает полицейские радиоволны. Как только они приближаются, актеры и операторы убегают», — заявил юзер.
Другой пользователь рассказал, что многие порноактеры используют наркотиков. Кроме того, у мужчин, которые были в индустрии очень долго, развивается импотенция, потому что во время карьеры они часто принимают виагру. NotABrummie заявил, что многие актеры, снимающиеся в гей-порно, на самом деле натуралы. «Им тут просто больше платят», — отметил он. Кроме того, многие юзеры сошлись на том, что порнокомпании часто незаконно вовлекают девушек в производство эротического контента.
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