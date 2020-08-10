Слухи о том, что актер и музыкант Джаред Лето сыграет эксцентричного художника Энди Уорхола , ходят уже давно. Наконец-то, сам актер приоткрыл завесу тайны и выложил фотографию, которая подтверждает начало работы над картиной.

В своем Instagram актер поздравил мастера поп-арта с прошедшим днем рождения (6 августа) и сообщил, что воплотит образ героя в биографической драме. По предварительным данным картина будет называться «Уорхол».

«Да, это правда: я сыграю Энди Уорхола в предстоящем фильме. И я безумно признателен и рад выпавшему мне шансу», — сообщил актер.

Основной сценарий станет книга «Уорхол: биография» писателя Виктора Бокриса. Материалы для работы автор собирал еще при жизни художника. Книга была опубликована спустя два года после его смерти. Так как проект находится в начальной стадии, о дате выхода картины на экраны говорить пока рано.