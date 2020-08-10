Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Джаред Лето сыграет культового художника Энди Уорхола 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Слухи о том, что актер и музыкант Джаред Лето сыграет эксцентричного художника Энди Уорхола, ходят уже давно. Наконец-то, сам актер приоткрыл завесу тайны и выложил фотографию, которая подтверждает начало работы над картиной.
В своем Instagram актер поздравил мастера поп-арта с прошедшим днем рождения (6 августа) и сообщил, что воплотит образ героя в биографической драме. По предварительным данным картина будет называться «Уорхол».

«Да, это правда: я сыграю Энди Уорхола в предстоящем фильме. И я безумно признателен и рад выпавшему мне шансу», — сообщил актер.

Основной сценарий станет книга «Уорхол: биография» писателя Виктора Бокриса. Материалы для работы автор собирал еще при жизни художника. Книга была опубликована спустя два года после его смерти. Так как проект находится в начальной стадии, о дате выхода картины на экраны говорить пока рано.
Ранее "Рамблер" рассказывал о художнице, которая рисует без одежды.
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Энди Уорхол , Джаред Лето
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Куда пропала звезда «Последнего героя» Инна Гомес
Куда пропала звезда «Последнего героя» Инна Гомес
Что стало с Родионом Нахапетовым в США
Что стало с Родионом Нахапетовым в США
Видео
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
02:38
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
Фильмы
Почему Атосом стал именно Вениамин Смехов
44:14
Почему Атосом стал именно Вениамин Смехов
Актеры
Почему перестала сниматься в кино Татьяна Божок
03:33
Почему перестала сниматься в кино Татьяна Божок
Актеры
Как живет главный цыган СССР
03:15
Как живет главный цыган СССР
Актеры
Как появился «Парк юрского периода»
14:35
Как появился «Парк юрского периода»
Фильмы
Тайна ухода сгоревшей Елены Майоровой
10:33
Тайна ухода сгоревшей Елены Майоровой
Актеры
Пожилые актеры, охмурившие молодых красоток
03:31
Пожилые актеры, охмурившие молодых красоток
Актеры
Актеры, которые могли умереть из-за роли
01:15
Актеры, которые могли умереть из-за роли
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение