Назван лучший Джеймс Бонд в истории 

В ходе голосования, проведенного еженедельником RadioTimes среди своих читателей, поклонники боевиков об агенте 007 выбрали британского актера Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории.

По информации издания, свое мнение высказали более 14 тысяч фанатов. В первом раунде Коннери обошел действующего агента 007, английского актера Дэниела Крейга , набрав 56 процентов голосов против 43 процентов Крейга.

Во втором раунде победил англичанин Пирс Броснан . Он получил 76 процентов, обойдя австралийского актера Джорджа Лэзенби — ему досталось всего 24 процента голосов.

Третий раунд оказался самым неожиданным, поскольку Роджер Мур , набравший 41 процент, проиграл своему преемнику Тимоти Далтону , у которого 49 процентов голосов от читателей.

Таким образом, в финале Шон Коннери столкнулся с Далтоном и Броснаном, став победителем с 44 процентами голосов. Второе место досталось Далтону — с 32 процентами, а "бронза" — Броснану (23 процента).

Шон Коннери стал первым агентом 007 в кино. Он снялся в пяти фильмах бондианы: "Докторе Ноу" (1962 год), "Из России с любовью" (1963 год), "Голдфингере" (1964 год), "Шаровой молнии" (1965 год) и "Живешь только дважды" (1967 год).