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Назван лучший Джеймс Бонд в истории 

РИА Новости и ещё 9 4 часа назад
Назван лучший Джеймс Бонд в истории
Фото: Кадр из фильма «Из России с любовью»
В ходе голосования, проведенного еженедельником RadioTimes среди своих читателей, поклонники боевиков об агенте 007 выбрали британского актера Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории.
По информации издания, свое мнение высказали более 14 тысяч фанатов. В первом раунде Коннери обошел действующего агента 007, английского актера Дэниела Крейга, набрав 56 процентов голосов против 43 процентов Крейга.
Во втором раунде победил англичанин Пирс Броснан. Он получил 76 процентов, обойдя австралийского актера Джорджа Лэзенби — ему досталось всего 24 процента голосов.
Третий раунд оказался самым неожиданным, поскольку Роджер Мур, набравший 41 процент, проиграл своему преемнику Тимоти Далтону, у которого 49 процентов голосов от читателей.
Таким образом, в финале Шон Коннери столкнулся с Далтоном и Броснаном, став победителем с 44 процентами голосов. Второе место досталось Далтону — с 32 процентами, а "бронза" — Броснану (23 процента).
Шон Коннери стал первым агентом 007 в кино. Он снялся в пяти фильмах бондианы: "Докторе Ноу" (1962 год), "Из России с любовью" (1963 год), "Голдфингере" (1964 год), "Шаровой молнии" (1965 год) и "Живешь только дважды" (1967 год).
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Фильмы , Бронза , Тимоти Далтон , Шон Коннери , Пирс Броснан , Джеймс Бонд , Роджер Мур , Джордж Лэзенби , Дэниел Крейг
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