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Из-за принцессы Мулан в США разгорается скандал 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте о скандале, который разрастается вокруг фильма «Мулан», который должен был выйти в кинопрокат в марте нынешнего года. «Мулан» — это ремейк классического диснеевского мультфильма 1997 года, так что фанаты истории давно его ждали. Из-за эпидемии коронавируса выпуск был отложен, а недавно стало известно, что «Мулан» отправится сразу на собственный потоковый сервис киностудии Disney, минуя кинотеатры. И прокатчиков это сильно расстроило.
Ранее «Рамблер» назвал фильмы ужасов, после съёмок которых умерли актёры.
Фильмы , Видео , Мулан , Walt Disney
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