За последние несколько лет отечественные режиссеры сняли немало достойных фильмов, которые стоит посмотреть всем, кто неравнодушен к кино. Подробнее об этих кинолентах, в материале "Рамблера".

"Керосин", 2019

Кадр из фильма "Керосин"

83-летняя Павла живет одна в доме неподалеку от автомагистрали. Муж старушки умер, родная дочь навещает крайне редко. Стараясь не падать духом, женщина ежедневно наблюдает за машинами, проезжающими по магистрали, — так она развлекается. Картина Юсупа Разыкова удостоилась приза Гильдии киноведов и кинокритиков им. Д. Дондурея на фестивале «Кинотавр».

"Одесса", 2019

Кадр из фильма "Одесса"

Летом 1970-го журналист Борис вместе с сыном приезжает к родственникам в Одессу всего на пару дней. Оказавшись в городе, герой еще не подозревает, что ему придется здесь задержаться, ведь из-за эпидемии холеры курорт вмиг закрывают на карантин.

"Простой карандаш", 2019

Кадр из фильма "Простой карандаш"

Художница Антонина переезжает в провинциальный город на Севере, чтобы быть поближе к мужу, — тот отбывает наказание в колонии неподалеку. Девушка устраивается учителем рисования в школу, где узнает, что уже долгое время город держат в страхе восьмиклассник-хулиган и его брат-уголовник. Местные жители старательно делают вид, что ничего не происходит, но Антонина не намерена мириться с несправедливостью.