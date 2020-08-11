Как снимался фильм «Джентльмены удачи» 

13 декабря 1971 года на экраны кинотеатров вышла легендарная комедия «Джентльмены удачи» . Успех этой картины был потрясающим, фильм показали чуть ли не во всех кинотеатрах страны. «Рамблер» расскажет, как создавался этот шедевр.

На съемки фильма ушло всего три месяца. Режиссером картины многие ошибочно считают Георгия Данелию . На самом деле «Джентльменов» снимал Александр Серый , а Данелия был автором сценария.

Задолго до того, как начать работать над фильмом Серый попал в тюрьму, где пробыл четыре года вместо положенных шести. Он приревновал свою невесту к одному человеку, избил его, и тот попал в больницу с серьезными травмами. Именно там Александр узнал множество тюремных выражений, которые впоследствии предложил использовать в сценарии.

Но милиция попросила избавиться от настоящего бандитского жаргона, поэтому сценаристам пришлось придумывать собственный «уголовный» лексикон: «канай отсюда», «рога поотшибаю», «моргалы выколю», «пасть порву», «редиска — нехороший человек».

Кадр, когда Евгений Леонов едет на верблюде, снимался так: режиссер предложил дрессировщику посадить себе на плечи актера, спрятаться за верблюда и шагать с ним рядышком. Дело в том, что у Леонова никак не получалось взгромоздиться на верблюда Бориса.

При этом животное нашли с большим трудом. Пришлось обращаться за помощью в зоопарк. И конечно же, верблюду не позволили по-настоящему плюнуть в лицо Савелию Крамарову . Плевок, которым он наградил Косого, был не чем иным, как обильно вспененным на лице актера шампунем.

Сцены на снегу, когда главные герои натирают друг друга снегом и орут, вообще не было в сценарии. Это была чистая актерская импровизация.

В 1972 году «Джентльменов удачи» посмотрели около 65 миллионов человек. По посещаемости эта картина занимает 12-е место среди советских фильмов за всю историю кинематографа тех времен.