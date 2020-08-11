Фильмы про домашнее насилие, которые стоит увидеть

Тема домашнего насилия стала одной из самых обсуждаемых в последнее время. «Рамблер» сделал подборку фильмов, где представлено, через какой ад приходится проходить жертвам абюзеров.
Официантка Эрин, роль которой исполнила Дженнифер Лопес, выходит замуж за бизнесмена Митча. Через несколько лет девушка узнает об изменах мужа, и устраивает скандал. В ответ супруг ее избивает. Позднее подобное отношение с его стороны начинает проявляться все чаще. И тогда Эрин принимает решение сбежать вместе с ребенком, и скрываться под вымышленными именами.
Кадр из фильма «В постели с врагом»
Лора, роль которой исполнила Джулия Робертс, живет с супругом Мартином уже почти четыре года. Для многих знакомых их пара — пример счастливой и благополучной семьи. Однако никто даже не подозревает, что скрывается под всем этим. Супруг Лоры проявляет нездоровое доминирование и садистские наклонности за ее любое неправильное действие.
«Возьми мои глаза»
Кадр из фильма «Возьми мои глаза»
Девушке по имени Пилар приходится несколько лет терпеть вспышки гнева и издевательства мужа Антонио. В один день она решает забрать сына и переехать к сестре, чтобы наладить жизнь. Однако супруг убеждает Пилар вернуться, пообещав, что он будет ходить на курсы по борьбе с гневом. Но все же чуда не происходит.