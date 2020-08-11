Фильмы про домашнее насилие, которые стоит увидеть

Тема домашнего насилия стала одной из самых обсуждаемых в последнее время. «Рамблер» сделал подборку фильмов, где представлено, через какой ад приходится проходить жертвам абюзеров.

Официантка Эрин, роль которой исполнила Дженнифер Лопес , выходит замуж за бизнесмена Митча. Через несколько лет девушка узнает об изменах мужа, и устраивает скандал. В ответ супруг ее избивает. Позднее подобное отношение с его стороны начинает проявляться все чаще. И тогда Эрин принимает решение сбежать вместе с ребенком, и скрываться под вымышленными именами.

Кадр из фильма «В постели с врагом»

Лора, роль которой исполнила Джулия Робертс , живет с супругом Мартином уже почти четыре года. Для многих знакомых их пара — пример счастливой и благополучной семьи. Однако никто даже не подозревает, что скрывается под всем этим. Супруг Лоры проявляет нездоровое доминирование и садистские наклонности за ее любое неправильное действие.

«Возьми мои глаза»

Кадр из фильма «Возьми мои глаза»

Девушке по имени Пилар приходится несколько лет терпеть вспышки гнева и издевательства мужа Антонио. В один день она решает забрать сына и переехать к сестре, чтобы наладить жизнь. Однако супруг убеждает Пилар вернуться, пообещав, что он будет ходить на курсы по борьбе с гневом. Но все же чуда не происходит.