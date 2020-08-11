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Киркоров снимется в фильме 

Стелла Шмель 1 час назад
Филипп Киркоров снимется в третьей части "Последнего богатыря". Артист сыграет роль жар-птицы.
По задумке авторов сюжета, герой Киркорова покинет сказочный мир страны Белогорье из-за безжалостной диктатуры Кощея. Он спрячется под маской человека в Москве, сообщает "Кинопоиск".
Производством нового фильма будет заниматься компания Disney вместе с "Россией 1". Заявленный бюджет — около 450 миллионов рублей. Фильм должен выйти на экраны в декабре следующего года.
Первая часть фильма вышла на широкие экраны еще в 2017 году. В прокате картина собрала 30 миллионов долларов.
Ранее "Рамблер" писал, что Деревянко увеличил свой гонорар в полтора раза.
Фильмы , Видео , Последний богатырь , Филипп Киркоров , Walt Disney
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