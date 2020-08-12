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Самые мощные фильмы о зависимостях 

Елена Красовская 7 часов назад
Ролик представляет подборку фильмов о разных зависимостях, которые захватывают не хуже боевиков. Погружаясь в зависимость от чего-либо, люди порой выпадают из реальности и превращаются чуть ли не в зомби. Герои этих картин прошли через эти ощущения, а режиссёры показали трагедии зависимых людей на экране. Многие из подобных лент уже заслужили статус культовых, так что сейчас можно вспомнить самые мощные фильмы о зависимостях.
Ранее «Рамблер» рассказывал про фильмы про абьюз, которые стоит посмотреть.
Фильмы , Видео
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