Что посмотреть: фильмы про отцов-одиночек 

В Сети так часто обсуждают, как тяжело быть матерью-одиночкой. Но многие забывают, насколько трудно приходится отцам воспитывать ребенка без мамы. Они совершают ошибки, попадают в нелепые ситуации, но при этом делают все, чтобы стать с малышом настоящей семьей. «Рамблер» сделал подборку фильмов про отцов-одиночек.

По сюжету, Крис Гарднер в одиночку воспитывает пятилетнего сына. Работая продавцом, он не может оплатить аренду квартиры, и спустя время их выселяют. Оказавшись на улице, отец понимает, что он не имеет права сдаваться, так как ему нужно заботиться о сыне. И тогда Крис устраивается стажером в брокерскую компанию, чтобы в дальнейшем получить должность специалиста. Однако выясняется, что шестимесячная стажировка не оплачивается. Главные роли в фильме исполнили Уилл Смит со своим сыном Джейденом.

Кадр из фильма «Мы купили зоопарк»

Скарлетт Йоханссон. После смерти жены Бенджамин воспитывает сына и дочь в одиночку. И чтобы хоть как-то справиться с депрессией и порадовать детей, он решает потратить все свои сбережения на покупку заброшенного сельского зоопарка с двумя сотнями экзотических животных, которым грозила гибель. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон

Кадр из фильма «2+1»