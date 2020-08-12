Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Что посмотреть: фильмы про отцов-одиночек 

Анастасия Иванова 1 час назад
Что посмотреть: фильмы про отцов-одиночек
Фото: Кадр из фильма «В погоне за счастьем»
В Сети так часто обсуждают, как тяжело быть матерью-одиночкой. Но многие забывают, насколько трудно приходится отцам воспитывать ребенка без мамы. Они совершают ошибки, попадают в нелепые ситуации, но при этом делают все, чтобы стать с малышом настоящей семьей. «Рамблер» сделал подборку фильмов про отцов-одиночек.

«В погоне за счастьем»

По сюжету, Крис Гарднер в одиночку воспитывает пятилетнего сына. Работая продавцом, он не может оплатить аренду квартиры, и спустя время их выселяют. Оказавшись на улице, отец понимает, что он не имеет права сдаваться, так как ему нужно заботиться о сыне. И тогда Крис устраивается стажером в брокерскую компанию, чтобы в дальнейшем получить должность специалиста. Однако выясняется, что шестимесячная стажировка не оплачивается. Главные роли в фильме исполнили Уилл Смит со своим сыном Джейденом.

«Мы купили зоопарк»

Кадр из фильма «Мы купили зоопарк»
После смерти жены Бенджамин воспитывает сына и дочь в одиночку. И чтобы хоть как-то справиться с депрессией и порадовать детей, он решает потратить все свои сбережения на покупку заброшенного сельского зоопарка с двумя сотнями экзотических животных, которым грозила гибель. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон и Скарлетт Йоханссон.

«2+1»

Кадр из фильма «2+1»
Жизнь бабника Самуиля не обременена никакой ответственностью, пока в один прекрасный день Кристин, одна из его бывших подружек, не вручает ему кулек с дочерью. А вот сама мать ребенка решила сбежать в Лондон. Самуиль летит в Англию в надежде ее найти, однако его поиски так и не увенчиваются успехом. И теперь герою предстоит свыкнуться с ролью отца-одиночки. Главную роль исполнил Омар Си, известный по фильму «1+1».
Комментарии
Фильмы , Мы купили зоопарк , 2+1 , В погоне за счастьем , 1+1 , Скарлетт Йоханссон , Мэтт Дэймон , Омар Си , Уилл Смит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безумно разные фильмы про загадочные исчезновения
Безумно разные фильмы про загадочные исчезновения
Киану Ривз назвал причину угрюмости россиян
Киану Ривз назвал причину угрюмости россиян
Актеры и их знаменитые персонажи — вместе на фото
Актеры и их знаменитые персонажи — вместе на фото
Видео
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
02:38
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
Фильмы
Что будет с долгожданным продолжением «Шерлока»
09:26
Что будет с долгожданным продолжением «Шерлока»
Сериалы
Самые мощные фильмы о зависимостях
10:42
Самые мощные фильмы о зависимостях
Фильмы
Как изменился звезда культового «Леона»
10:06
Как изменился звезда культового «Леона»
Актеры
Почему Михаил Кононов не любил Нестора Петровича
26:25
Почему Михаил Кононов не любил Нестора Петровича
Актеры
Назван самый дорогой актер мира
00:54
Назван самый дорогой актер мира
Актеры
Вестерны, которые должны посмотреть все киноманы
11:20
Вестерны, которые должны посмотреть все киноманы
Фильмы
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
04:23
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение