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Необычные фильмы про загадочные исчезновения 

Анастасия Иванова 1 час назад
Безумно разные фильмы про загадочные исчезновения
Фото: кадр из фильма "3096 дней"
Ежегодно более 70-ти тысяч человек в нашей стране исчезают без вести (1/4 из них дети). Что случается с этими людьми и возможно ли их отыскать? Неизведанность устрашает и притягивает, поэтому людям так интересны фильмы про исчезновения. "Рамблер" собрал подборку на любой вкус.

"3096 дней"

кадр из фильма "3096 дней"
Открывает хит-парад работа под названием "3096 дней", которая повествует о том, как смотрит на мир ребенок, выросший в логове маньяка. К сожалению, работа основана на реальной истории похищения австрийской девочки Наташи Кампуш. Десятилетняя девочка вышла на улицу, а затем провела в плену преступника более восьми лет, или 3096 дней.

"Исчезнувшая"

кадр из к/ф "Исчезнувшая"
Но далеко не все попадают в жестокий водоворот случайных совпадений. Для многих людей исчезновение схоже с бегством от прежних уз, близких людей (которые перестали быть таковыми) и обязательств. Так перед празднованием пятилетия брака пропадает жена. Женщина исчезает, но остаются улики, доказывающие воздействие извне, а цепочка подсказок в игре «охота за сокровищами», которую она ежегодно устраивала для мужа, помогает раскрыть секрет. Но что же все-таки произошло?

"Мальчишник в Вегасе"

кадр из к/ф "Мальчишник в Вегасе"
Но далеко не все фильмы про исчезнование людей можно назвать страшными или давящими на психику. Некоторые из них вполне можно отнести к жанру комедии. Например, "Мальчишник в Вегасе", который вопреки всем ожиданиям стал хитом развлекательного кино. Несмотря на то, что сюжет фильма достаточно простой — четверо друзей собираются на мальчишник, в ходе которого один из них испаряется. Работа вышла настолько забавная и юморная, что вряд ли сможет кому-то не понравиться.
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Фильмы , Исчезнувшая , Исчезнувшие , Мальчишник в Вегасе
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