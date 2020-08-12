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Названы лучшие сиквелы в истории 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названы лучшие сиквелы в истории
Фото: Кадр из фильма «Приключения Паддингтона — 2»
На портале Rotten Tomatoes опубликовали рейтинг ста лучших сиквелов за всю историю кинематографа. Список составили, исходя из положительных отзывов на сайте.
На первом месте оказался фильм «Приключения Паддингтона — 2» о приключениях плюшевого медведя. Вторую строчку рейтинга заняла «История игрушек — 2».
Кроме того, в список попали «Джон Уик» и восьмая картина о Гарри Поттере. Также на портале отметили фильмы «Три цвета: красный», «Голдфингер», «История игрушек: Большой побег», «Перед полуночью», «Крестный отец — 2», «Невеста Франкенштейна», «История игрушек — 4» и «Миссия невыполнима: Последствия».
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Фильмы , Миссия невыполнима: Последствия , История игрушек 4 , История игрушек 2 , Невеста Франкенштейна , Приключения Паддингтона 2 , Крёстный отец 2 , История игрушек: Большой побег , Джон Уик , Перед полуночью , Киану Ривз , Гарри Поттер
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