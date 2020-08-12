Названы лучшие сиквелы в истории 

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На портале Rotten Tomatoes опубликовали рейтинг ста лучших сиквелов за всю историю кинематографа. Список составили, исходя из положительных отзывов на сайте.

На первом месте оказался фильм «Приключения Паддингтона — 2» о приключениях плюшевого медведя. Вторую строчку рейтинга заняла «История игрушек — 2».