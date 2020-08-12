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Названа лучшая романтическая комедия всех времен 

Lenta.ru 1 час назад
Названа лучшая романтическая комедия всех времен
Фото: Кадр из фильма Когда Гарри встретил Салли»
Рейтинг опубликован на сайте издания The Independent.
На первом месте оказалась картина «Когда Гарри встретил Салли» с Билли Кристаллом и Мэг Райан в главных ролях. Отмечается, что проект не только положил начало буму ромкомов, произошедшему в 1990-х годах, но и изобрел многие жанровые клише, которые позднее появлялись и в других фильмах.
Вторую строчку заняла лента 1998 года «Вам письмо», в которой также сыграла Мэг Райан. Отмечается, что эта работа в очередной раз доказала, что актриса является одной из главных звезд жанра романтической комедии.
Замкнул тройку фильм «Энни Холл» Вуди Аллена, который журналисты издания назвали шедевром. Они добавили, что Дайан Китон выглядит в нем стильной и невероятно крутой.
В первой десятке оказались и такие ромкомы, как «Филадельфийская история», «Скажи что-нибудь», «День сурка», «Ноттинг-Хилл», «Свадьба лучшего друга», «Квартира» и «10 причин моей ненависти».
В июле американская телекоммуникационная компания Frontier Communications выяснила, какие фильмы 1990-х годов чаще всего ищут в поисковиках. В тройку наиболее популярных вошли ленты «Форрест Гамп», «Один дома» и «Парк Юрского периода».
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Комментарии
Фильмы , Вам письмо , Парк Юрского периода , Свадьба лучшего друга , Форрест Гамп , Филадельфийская история , Квартира , 10 причин моей ненависти , День сурка , Один дома , Дайан Китон
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