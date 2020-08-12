Названа лучшая романтическая комедия всех времен 

Рейтинг опубликован на сайте издания The Independent.

На первом месте оказалась картина «Когда Гарри встретил Салли» с Билли Кристаллом и Мэг Райан в главных ролях. Отмечается, что проект не только положил начало буму ромкомов, произошедшему в 1990-х годах, но и изобрел многие жанровые клише, которые позднее появлялись и в других фильмах.

Вторую строчку заняла лента 1998 года «Вам письмо» , в которой также сыграла Мэг Райан. Отмечается, что эта работа в очередной раз доказала, что актриса является одной из главных звезд жанра романтической комедии.