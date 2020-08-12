Фильмы, в которых показан настоящий секс

Фильмами с элементами эротики трудно кого-то удивить, а вот горячими любовными сценами можно. В основном, актеры не большие поклонники секс-сцен, потому что снимать их достаточно трудно. Это почти всегда вызывает стеснение, на актеров обрушивается общественное осуждение (вспомним Асмус и фильм «Текст»), зачастую из-за ревности страдает и личная жизнь.

Но иногда актеры идут на самые сумасшедшие идеи режиссеров, например, занимаются настоящим сексом в кадре. «Рамблер» собрал подборку из самых откровенных кинолент.

https://img.rl0.ru/b6da990d924f67cf82170072147ecf9b/765x-i/news.rambler.ru/img/2020/08/12/200951.485938.3680.jpgФото: кадр из к/ф "Любовь"

кадр из к/ф "Любовь"

Гаспара Ноэ можно назвать одним из самых провокационных режиссеров современности. Буквально в каждой своей работе он в прямом смысле обнажает героев. В фильме «Любовь» главный герой произносит фразу: «Хочу снимать фильмы, состоящие из крови, спермы и слез». Можно сказать, что в этой реплике заключается вся философия фильмов Ноэ.

К слову, эротических сцен в ленте не так много — всего 12 минут. Зато все интимные моменты секса втроем были настоящей импровизацией актеров. Ноэ часто использует тактику «пустить все на самотек». Поэтому режиссер просто абстрагировался от процесса, оттого он получился настолько чувственным и реалистичным.

"Нимфоманка"

кадр из к/ф "Нимфоманка"

Скандально известная лента «Нимфоманка» режиссера Ларса фон Триера возглавила рейтинг самых откровенных сцен в истории кинематографа. Хотя стоит ли удивляться этому, когда работа носит такое название. По словам участников проекта в оглавлении сценария был комментарий, который гласил: "В нашем проекте все по-настоящему".

Фильм стал настоящим откровением и шоком для зрителя, это история похожа на исповедь девушки с неконтролируемым желанием. Главную роль в фильме сыграла несравненная Шарлотта Генсбур , которая сразу превратилась в главного секс-символом Франции. Правда, реальным сексом занимались дублеры.

"Жизнь Адель"

кадр из к/ф "Жизнь Адель"

Экранизация графического романа «Синий — самый теплый цвет» про женскую любовь в постановке Абдельлатифа Кешиша вызывала широкий резонанс. Во-первых, из-за провокационной темы. Во-вторых, из-за необычно долгих и откровенных эротических сцен.