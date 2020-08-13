«Я была покрыта протезами с ног до головы» 

Российский кинопрокат постепенно отходит от многомесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса, — и на экраны уже начинают выходить заметные фильмы. Главная премьера этой недели — фантастическая драма Гэвина Ротери «Мой создатель», повествующая об ученом, который пытается загрузить сознание покойной жены в созданного им самим андроида. Робота в этой вдумчивой и меланхоличной картине сыграла Стейси Мартин, актриса, которая прославилась требовавшими от нее полного обнажения ролями в «Нимфоманке» Ларса фон Триера и «Молодом Годаре» Мишеля Хазанавичуса , а в «Моем создателе», напротив, была вынуждена облачаться в полное робообмундирование. «Лента.ру» поговорила с Мартин о фильме.

«Лента.ру»: Каким темам посвящен «Мой создатель»?

Стейси Мартин: Это кино о любви и горечи утраты — но также и об идентичности. Все эти темы раскрываются через сюжет об ученом, который создает андроида J3, чтобы таким образом воссоединиться с покойной женой.

Вы ведь, соответственно, сыграли и жену, и андроида?

Даже больше. Я играю и Джулс, и J3, а еще озвучиваю J2 — предыдущую, неудачную версию. J3 и J2, как и предшествовавшая им J1, в определенном роде все являются эхами Джулс, ушедшей из жизни жены Джорджа, героя Тео Джеймса . J3 — его наиболее продвинутое творение. Она — полноценный, почти человекоподобный робот.

Как вы попали в этот проект?

На самом деле я подключилась, еще когда он существовал только в виде сценария — мне сразу очень понравилась история. Мне показалась очень интересной идея героя, который так тяжело переживает горе, что превращает его в источник творческой, продуктивной энергии — Джордж создает роботов, потому что не способен смириться со смертью жены. В сценарии, который режиссер «Моего создателя» Гэвин Ротери написал там, к тому же уже чувствовалось его мощное видение того, как эта история будет снята. Какое-то время от него и продюсеров не было новостей, а спустя год после того, как я впервые прочитала сценарий, они мне позвонили и предложили обсудить участие в фильме. Мы встретились с Гэвином — и он не замолкал, наверное, целый час. Я только чай пила и не успевала даже слово вставить. Такая страсть не могла не подкупать. Я влюбилась в проект, потому что Ротери так сильно горел им. Решиться на участие было, в общем, очень и очень легко.

Lenta.ru

Что было для вас главным вызовом в работе над «Моим создателем»?

Вообще, меня с самого начала больше всего привлекла идея сыграть робота — ничего подобного я прежде не делала. У меня где-то в дневниках даже записано: моя следующая роль должна быть прямой противоположностью того, что я делала раньше. И список составила возможных ролей, которые бы подходили под этот принцип. Сыграть робота было в самом вверху этого списка. И тут мне предлагают эту роль, представляете? Это был знак. Меня интриговал сам процесс. Каково это играть робота? Тем более, что хотя J3 и андроид, но у нее есть собственная личность. Даже душа. Она думает и чувствует, как человек, но вот двигается, функционирует иначе. Мне также показалось интересным, что Гэвин очень ясно дал понять: он хотел, чтобы J3, J2 и J1 отличались от всех предыдущих роботов в истории кино. Чтобы каждая из них обладала отдельной, особенной сущностью.

Как выглядел сам процесс работы над ролью?

Он невероятно сильно отличался от любого опыта, который у меня был в кино до этого. В других ролях мне нужно было отталкиваться от самой себя — вырабатывать связь или эмпатию к своей героине и выстраивать ее характер на основе собственных чувств. А в случае J3 персонаж так сильно определялся внешним видом, что уже сам костюм андроида задавал импульс для моей игры. Ротери к тому же очень четко описывал, как он видит эволюцию персонажа. С каждой фазой своего создания J3 должна была становиться все более и более человекоподобной. Я знала, как будет меняться ее цвет, какими будут линии на ее лице.

А потом мне приходилось всю эту машинерию на себя надевать

Все спецэффекты в фильме аналоговые. Никакого CGI. По-моему, это очень умное режиссерское решение — так моя героиня выглядит намного более реальной, чем если бы она была нарисована на компьютере или если бы мы создавали ее с помощью motion capture. Так что на мне целыми днями был полный костюм робота — буквально с ног до головы была покрыта протезами. Это определяло буквально все — как я двигалась, как говорила, даже как думала. Никогда даже не могла представить, что костюм может так мощно влиять на твою игру.

Lenta.ru

«Мой создатель», получается, был полноценным авторским кино Гэвина Ротери?

Да, он придумал почти все в этом фильме — от идеи сюжета до дизайна. Он с самого начала сказал мне, что хочет использовать как можно больше рукотворных спецэффектов, включая как костюм, так и декорации на площадке. Поэтому все в «Моем создателе» так органично сочетается друг с другом. Текстуры, цвета, даже шрифты определяют то, как каждый робот двигается, например. Я знала, что у Ротери была блестящая идея, но не могла и вообразить, что ему удастся воплотить ее настолько полноценно, без всяких компромиссов. Благодаря четкости его видения я могла расслабиться на площадке. В сущности, я себя чувствовала как ребенок в песочнице. И это при том, что когда ты каждое утро перед съемками по пять часов проводишь на гриме, все, чего тебе хочется, это ворчать. Это очень утомительный процесс, поверьте. И даже когда он заканчивается, тебе не становится легче — потому что буквально все твое тело оказывается покрыто костюмом. Я с большим трудом слышала, что говорят люди вокруг — потому что на мне были специальные уши-протезы, в которых себя чувствуешь, как в зимних наушниках. Ни черта не слышно! Все мое лицо было покрыто гримом настолько, что мои собственные эмоции вообще никак не считывались на нем. Поэтому на площадке я неизбежно все время была в образе — и все вокруг видели не меня, а персонажа. Проще говоря, человеческое общение вдруг стало почти невозможным. Но именно это и требовалось — я же, в конце концов, играла робота!

«Мой создатель» (Archive) вышел в российский прокат 13 августа