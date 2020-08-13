К монстрам на экране сложно относиться однозначно: с одной стороны, они страшат и пугают, с другой, нередко вызывают восхищение. "Рамблер" выбрал несколько картин о чудовищах, от просмотра которых невозможно оторваться.

"Тихое место", 2018

Кадр из фильма "Тихое место"

Эвелин и Ли живут со своими отпрысками на отдаленной ферме и на первый взгляд ничем не отличаются от среднестатистической семьи. Если бы не один нюанс: семья Эботтов вынуждена жить в полной тишине, ведь рядом с ними обитает чудовище, которое моментально реагирует на звук. Вот только детям сложно не шуметь, и это провоцирует ряд крупных неприятностей.

Кадр из фильма "Чужой"

Фильмы ужасов довольно редко удостаиваются "Оскаров", но картина Ридли Скотта стала исключением. В 1980-м кинолента получила самую престижную награду кинематографа за "Лучшие визуальные эффекты".

Сюжет разворачивается в далеком будущем, когда возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж отправляется исследовать источник сигнала. Оказавшись на планете, астронавты обнаруживают странные предметы, напоминающие коконы.

Кадр из фильма "Зловещие мертвецы"

Вместе со своими приятелями Эш отправляется на отдых в загородный дом, который находится в лесной глуши. В подвале друзья находят мистические артефакты, оставшиеся от хозяина-археолога, и, сами того не ведая, вызывают чудовищ.