Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Лучшие фильмы о монстрах, которые отвлекут от повседневных забот 

Мира Маркина 3 часа назад
К монстрам на экране сложно относиться однозначно: с одной стороны, они страшат и пугают, с другой, нередко вызывают восхищение. "Рамблер" выбрал несколько картин о чудовищах, от просмотра которых невозможно оторваться.

"Тихое место", 2018

Кадр из фильма "Тихое место"
Эвелин и Ли живут со своими отпрысками на отдаленной ферме и на первый взгляд ничем не отличаются от среднестатистической семьи. Если бы не один нюанс: семья Эботтов вынуждена жить в полной тишине, ведь рядом с ними обитает чудовище, которое моментально реагирует на звук. Вот только детям сложно не шуметь, и это провоцирует ряд крупных неприятностей.

"Чужой", 1979

Кадр из фильма "Чужой"
Фильмы ужасов довольно редко удостаиваются "Оскаров", но картина Ридли Скотта стала исключением. В 1980-м кинолента получила самую престижную награду кинематографа за "Лучшие визуальные эффекты".
Сюжет разворачивается в далеком будущем, когда возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж отправляется исследовать источник сигнала. Оказавшись на планете, астронавты обнаруживают странные предметы, напоминающие коконы.

"Зловещие мертвецы", 1981

Кадр из фильма "Зловещие мертвецы"
Вместе со своими приятелями Эш отправляется на отдых в загородный дом, который находится в лесной глуши. В подвале друзья находят мистические артефакты, оставшиеся от хозяина-археолога, и, сами того не ведая, вызывают чудовищ.
Комментарии
Фильмы , Видео , Зловещие мертвецы , Оскар , Чужой , Скотт Ридли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Триллер с Расселом Кроу «порвал» российский прокат
Триллер с Расселом Кроу «порвал» российский прокат
Киану Ривз объяснил угрюмость россиян
Киану Ривз объяснил угрюмость россиян
Пожилые актеры, охмурившие молодых красоток
Пожилые актеры, охмурившие молодых красоток
Видео
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
02:38
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
Фильмы
Как слава губит участников «Дома-2»
11:13
Как слава губит участников «Дома-2»
ТВ
Фантастические фильмы, которые сорвут кассу в 2021
11:47
Фантастические фильмы, которые сорвут кассу в 2021
Фильмы
Актеры «Бригады», которых уже нет в живых
06:18
Актеры «Бригады», которых уже нет в живых
Сериалы Актеры
Что стало с повзрослевшими звездами «Ералаша»
12:21
Что стало с повзрослевшими звездами «Ералаша»
Актеры
Самые знаменитые киношные бандиты СССР
09:56
Самые знаменитые киношные бандиты СССР
Фильмы
Что будет с долгожданным продолжением «Шерлока»
09:26
Что будет с долгожданным продолжением «Шерлока»
Сериалы
Самые мощные фильмы о зависимостях
10:42
Самые мощные фильмы о зависимостях
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение