Актеры раскрыли секреты съемок секс-сцен

Недавно «Слово и Дело» рассказывало о реальных постельных сценах в кино. Однако к такому методу актеры прибегают редко, и в большинстве случаев им приходится включать свои профессиональные данные. Британский таблоид The Sun рассказал, к каким секретам прибегают звезды, чтобы секс в кадре выглядел максимально реалистично.
Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого»
Откровенная голливудская мелодрама об отношениях скромной девушки и влиятельного мужчины с определенными наклонностями изобилует сценами секса. Звезда фильма Джейми Доран для съемок секс-сцен пользовался самодельным реквизитом. 38-летний актер использовал специальный мешочек телесного цвета, в который прятал половые органы и привязывал его к ноге.
«Опасный метод»
Кадр из фильма "Опасный метод"
Сюжет картины крутится вокруг отношений основателей психоанализа Карла Густава Юнга и Зигмунда Фрейда и их одержимой сексом пациентки Сабины Шпильрейн, роль которой досталась Кире Найтли. По признанию актрисы, чтобы набраться храбрости перед каждой откровенной сценой, ей приходилось выпивать пару рюмок водки.
Кадр из фильма "Стыд"
В фильме 2011 года Майклу Фассбендеру пришлось играть мужчину, зависимого от секса. В картине количество откровенных сцен измеряется десятками, при этом практически в каждой из них были разные партнерши. Для того чтобы побороть стресс и облегчить неловкость на съемочной площадке Фассбендеру приходилось травить анекдоты и переводить все в шутку.
Кадр из фильма "Фаворитка"
За роль королевы Анны в этом фильме Оливия Колман получила «Оскар». В картине есть похабная сексуальная сцена с участием Эммы Стоун и Колман — в одном из эпизодов актриса должна залезть рукой под платье и коснуться интимных мест королевы рукой. Колман призналась, чтобы сцена выглядела максимально реалистичной, она положила между ног «барьер» в виде мокрой губки.
«Любовь и Сигареты»
Кадр из фильма "Любовь и сигареты"
К счастью для Кейт Уинслет, одна из самых сексуальных сцен в ее карьере была сосредоточена в основном на ее лице. Чтобы максимально реалистично сыграть секс-сцену режиссер предложил актрисе очень странный реквизит. В сцене, где камера крупным планом снимает лицо Кейт Уинслет во время секса, на самом деле актриса скачет на гимнастическом мяче.