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Звезды Голливуда раскрыли секреты съемок секс-сцен 

Слово и Дело 2 часа назад
Актеры раскрыли секреты съемок секс-сцен
Фото: Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого»
Недавно «Слово и Дело» рассказывало о реальных постельных сценах в кино. Однако к такому методу актеры прибегают редко, и в большинстве случаев им приходится включать свои профессиональные данные. Британский таблоид The Sun рассказал, к каким секретам прибегают звезды, чтобы секс в кадре выглядел максимально реалистично.

«Пятьдесят оттенков серого»

Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого»
Откровенная голливудская мелодрама об отношениях скромной девушки и влиятельного мужчины с определенными наклонностями изобилует сценами секса. Звезда фильма Джейми Доран для съемок секс-сцен пользовался самодельным реквизитом. 38-летний актер использовал специальный мешочек телесного цвета, в который прятал половые органы и привязывал его к ноге.

«Опасный метод»

Кадр из фильма "Опасный метод"
Сюжет картины крутится вокруг отношений основателей психоанализа Карла Густава Юнга и Зигмунда Фрейда и их одержимой сексом пациентки Сабины Шпильрейн, роль которой досталась Кире Найтли. По признанию актрисы, чтобы набраться храбрости перед каждой откровенной сценой, ей приходилось выпивать пару рюмок водки.

«Стыд»

Кадр из фильма "Стыд"
В фильме 2011 года Майклу Фассбендеру пришлось играть мужчину, зависимого от секса. В картине количество откровенных сцен измеряется десятками, при этом практически в каждой из них были разные партнерши. Для того чтобы побороть стресс и облегчить неловкость на съемочной площадке Фассбендеру приходилось травить анекдоты и переводить все в шутку.

«Фаворитка»

Кадр из фильма "Фаворитка"
За роль королевы Анны в этом фильме Оливия Колман получила «Оскар». В картине есть похабная сексуальная сцена с участием Эммы Стоун и Колман — в одном из эпизодов актриса должна залезть рукой под платье и коснуться интимных мест королевы рукой. Колман призналась, чтобы сцена выглядела максимально реалистичной, она положила между ног «барьер» в виде мокрой губки.

«Любовь и Сигареты»

Кадр из фильма "Любовь и сигареты"
К счастью для Кейт Уинслет, одна из самых сексуальных сцен в ее карьере была сосредоточена в основном на ее лице. Чтобы максимально реалистично сыграть секс-сцену режиссер предложил актрисе очень странный реквизит. В сцене, где камера крупным планом снимает лицо Кейт Уинслет во время секса, на самом деле актриса скачет на гимнастическом мяче.
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Комментарии
Фильмы , Оскар , Фаворитка , Пятьдесят оттенков серого , Стыд , Эмма Стоун , Сабина Шпильрейн , Кира Найтли , Зигмунд Фрейд , Джейми Доран , Оливия Колман , Кейт Уинслет , Густав Юнг , Майкл Фассбендер
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