Актеры раскрыли секреты съемок секс-сцен

Недавно «Слово и Дело» рассказывало о реальных постельных сценах в кино. Однако к такому методу актеры прибегают редко, и в большинстве случаев им приходится включать свои профессиональные данные. Британский таблоид The Sun рассказал, к каким секретам прибегают звезды, чтобы секс в кадре выглядел максимально реалистично.

Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого»

Откровенная голливудская мелодрама об отношениях скромной девушки и влиятельного мужчины с определенными наклонностями изобилует сценами секса. Звезда фильма Джейми Доран для съемок секс-сцен пользовался самодельным реквизитом. 38-летний актер использовал специальный мешочек телесного цвета, в который прятал половые органы и привязывал его к ноге.

«Опасный метод»

Кадр из фильма "Опасный метод"

Кадр из фильма "Стыд"

В фильме 2011 года Майклу Фассбендеру пришлось играть мужчину, зависимого от секса. В картине количество откровенных сцен измеряется десятками, при этом практически в каждой из них были разные партнерши. Для того чтобы побороть стресс и облегчить неловкость на съемочной площадке Фассбендеру приходилось травить анекдоты и переводить все в шутку.

Кадр из фильма "Фаворитка"

За роль королевы Анны в этом фильме Оливия Колман получила «Оскар» . В картине есть похабная сексуальная сцена с участием Эммы Стоун и Колман — в одном из эпизодов актриса должна залезть рукой под платье и коснуться интимных мест королевы рукой. Колман призналась, чтобы сцена выглядела максимально реалистичной, она положила между ног «барьер» в виде мокрой губки.

«Любовь и Сигареты»

Кадр из фильма "Любовь и сигареты"