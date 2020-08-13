Киноиндустрия широка и разнообразна. Но есть фильмы, которые запоминаются не своим сюжетом, а отличной операторской работой, пейзажами, спецэффектами, диалогами в конце-концов. Но зачастую картину могут сделать яркие персонажи. Роковые женщины в фильмах придают перчинку любой, даже самой слабой сюжетной линии.

Образ попавшей в беду красавицы давненько всем наскучил и вызывает скорее раздражение, чем умиление. А вот фильмы с вооруженными и опасными красавицами могут спасти практически любую картину.

В галерее "Рамблера" — некоторые из самых дерзких, опасных и поэтому желанных персонажей из фильмов различных лет.