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7 роковых женских образов в кино 

Стелла Шмель 5 часов назад
Киноиндустрия широка и разнообразна. Но есть фильмы, которые запоминаются не своим сюжетом, а отличной операторской работой, пейзажами, спецэффектами, диалогами в конце-концов. Но зачастую картину могут сделать яркие персонажи. Роковые женщины в фильмах придают перчинку любой, даже самой слабой сюжетной линии.
Образ попавшей в беду красавицы давненько всем наскучил и вызывает скорее раздражение, чем умиление. А вот фильмы с вооруженными и опасными красавицами могут спасти практически любую картину.
В галерее "Рамблера" — некоторые из самых дерзких, опасных и поэтому желанных персонажей из фильмов различных лет.
Видео дня. Что будет с долгожданным продолжением «Шерлока»
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