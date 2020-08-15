Черные комедии, которые стоит посмотреть 

Черный юмор стирает границы между тем, что такое хорошо и что такое плохо. И далеко не каждый зритель способен его понять и оценить. «Рамблер сделал подборку для ценителей черных комедий.

Оскароносная картина «Смерть ей к лицу» рассказывает историю бродвейской актрисы Мэдлин Эштон и писательницы Хелен Шарп. Спустя годы бывшие подруги обратились к колдунье за эликсиром вечной молодости, который действительно сработал: кожа посвежела, грудь подтянулась. Однако вскоре качество лекарства будет проверено смертью.

Кадр из фильма «Большой Лебовски»

Главный герой по прозвищу Чувак считает себя самым счастливым человеком. Каждый день он только и делает, что выпивает и играет в боулинг. Однако жизнь героя кардинально меняется, когда гангстеры принимают его за миллионера-однофамильца, и требуют деньги, о которых он ничего не знает.

Кадр из фильма «Смерть на похоронах»

В доме Дэниела и его жены собирается вся семья, чтобы почтить память усопшего родственника героя. Однако в этот день все пошло не так, как хотелось бы. В погребальной конторе перепутали гробы, а один из гостей перепутал успокоительные таблетки с запрещенными веществами. На мероприятие также заявился некий человек с компроматом на покойного.

«Здесь курят»

Кадр из фильма «Здесь курят»