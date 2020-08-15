Черные комедии, которые стоит посмотреть 

Черный юмор стирает границы между тем, что такое хорошо и что такое плохо. И далеко не каждый зритель способен его понять и оценить. «Рамблер сделал подборку для ценителей черных комедий.
Оскароносная картина «Смерть ей к лицу» рассказывает историю бродвейской актрисы Мэдлин Эштон и писательницы Хелен Шарп. Спустя годы бывшие подруги обратились к колдунье за эликсиром вечной молодости, который действительно сработал: кожа посвежела, грудь подтянулась. Однако вскоре качество лекарства будет проверено смертью.
Кадр из фильма «Большой Лебовски»
Главный герой по прозвищу Чувак считает себя самым счастливым человеком. Каждый день он только и делает, что выпивает и играет в боулинг. Однако жизнь героя кардинально меняется, когда гангстеры принимают его за миллионера-однофамильца, и требуют деньги, о которых он ничего не знает.
Кадр из фильма «Смерть на похоронах»
В доме Дэниела и его жены собирается вся семья, чтобы почтить память усопшего родственника героя. Однако в этот день все пошло не так, как хотелось бы. В погребальной конторе перепутали гробы, а один из гостей перепутал успокоительные таблетки с запрещенными веществами. На мероприятие также заявился некий человек с компроматом на покойного.
«Здесь курят»
Кадр из фильма «Здесь курят»
Фильм снят на основе одноименного бестселлера Кристофера Бакли. По сюжету, Ник, ведущий лоббист одного из крупных производителей табачной продукции, ведет борьбу с противниками курения. Героя нисколько не заботит, что его называют главным убийцей Америки. Хотя, несмотря на свою работу, Ник никогда не считал курение полезным занятием.