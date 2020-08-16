Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились 

В 1973 году на советские экраны выходит приключенческий фильм "Земля Санникова", вольная экранизация романа Обручева. Картина сразу снискала огромную популярность у зрителей, однако вряд ли кто-нибудь из них мог представить, сколько конфликтов происходило на съемочной площадке.

Разногласия между актерами и режиссерами были настолько острыми, что выход фильма оказался под вопросом.

Идея картины исходила от руководства "Мосфильма", сценарий написал Владислав Федосеев. Режиссерами утвердили дебютантов Альберта Мкртчяна Леонида Попова , что в конечном итоге и предопределило конфликт.

Мкртчян предложил Марку Захарову переписать сценарий, так что от первоначального романа Обручева в картине ничего не осталось, кроме самой идеи о неизвестной земле и нескольких второстепенных персонажей.

На одну из главных ролей, Крестовского, собирались позвать Владимира Высоцкого, который для фильма написал три песни — "Белое безмолвие", "Баллада о брошенном корабле" и "Кони привередливые".

Однако, как это часто случалось в биографии Высоцкого, руководство студии выбор режиссеров не утвердило. Вероятно, поводом для этого стала прошедшая накануне трансляция песен артиста на радио Deutsche Welle.

В роли невесты Ильина режиссеры видели Марину Влади , но по понятным причинам, от роли она отказалась.

Кадр из фильма "Земля Санникова"

Олег Даль в тот момент переживал очередной кризис, много пил, и общаться с ним было трудно. Кроме того, и Даль, и все остальные актеры открыто сомневались в профессионализме режиссеров-дебютантов, и не выполняли их требования, фактически срывая съемки.

В открытый конфликт с ними вступили Даль, Дворжецкий и Шакуров, Вицин, в силу своего характера, старался держать нейтралитет, однако общую телеграмму руководству киностудии подписал.

Актеры считали, что на картине должен работать один опытный режиссер, но начальство отказалось менять дебютантов. Целый месяц шли сложные переговоры с каждым из исполнителей, в итоге от своих претензий не отказался только Сергей Шакуров. Он решил идти до конца, хотя возможность остаться была.

Бунт артистов закончился тем, что Шакурова сняли с роли и сделали выговор. На его роль был вызван Юрий Назаров , который и сыграл беглого каторжника Губина.

Сергей Шакуров не скрывает своей обиды на Олега Даля и Владислава Дворжецкого. После неудачных съемок, по его собственным словам, он вычеркнул их из своей жизни, прекратив всякое общение.

Даже после того, как актеры и режиссеры нашли общий язык, работать легче не стало из-за постоянных срывов Олега Даля. В итоге, песни Крестовского, которые в оригинале исполнил сам актер, режиссеры решили перезаписать. В картине звучит голос Олега Анофриева

Готовую картину студия приняла с большими сомнениями, в ее успех никто не верил. Однако неожиданно для руководства, зрители тепло встретили фильм, и он навсегда вошел в золотой фонд советского кино.