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Самые волнующие фильмы, которые не вышли в широкий прокат 

Мира Маркина 4 часа назад
Многие фильмы не выходят в широкий прокат, однако это не повод думать, что они не достойны просмотра. Напротив: некоторые картины в разы лучше тех, что показывают в кинотеатрах. Подробнее о фильмах, которые оказались скрыты от основной массы зрителей — в материале "Рамблера".

"Образование", 2019

Кадр из фильма "Образование"
Две подруги-отличницы посвящают все годы в старшей школе зубрежке учебников и дополнительным занятиям. Они уверены, — только так можно поступить в престижный ВУЗ. Разочарованию школьниц нет предела, когда они узнают, что их одноклассники-лентяи также поступили в хорошие университеты. После этой новости девушки решают во что бы то ни стало наверстать упущенное.

"Истерзанные сердца", 2016

Кадр из фильма "Истерзанные сердца"
Летом 1937 года больной костным туберкулезом юноша попадает в санаторий на берегу Черного моря. Герой должен большую часть времени проводить в постели. Вдобавок к этому его лечат болезненными уколами в позвоночник. Однако мужчина не отчаивается и умудряется радоваться жизни, даже находясь в своем незавидном положении.

"Борьба с моей семьей", 2019

Кадр из фильма "Борьба с моей семьей"
Комедия, основанная на реальных событиях, повествует о девушке-рестлере, выступавшей на ринге под псевдонимом Пейдж. Героиня родилась в семье, где были проблемы с законом, и всю свою жизнь мечтала пробиться в Высшую лигу. Однажды ей выпал шанс воплотить свои грезы в жизнь: ее небольшой городок посетил сотрудник WWE, набирающий спортсменов для соревнований.
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Фильмы , Видео
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