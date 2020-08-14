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Почему фильм «Любовь земная» требовали запретить 

Александра Нечаева 1 час назад
Режиссер Евгений Матвеев решил снять фильм по мотивам романа Петра Проскурина «Судьба» неспроста. Позже он признавался, что эта тема ему была очень близка, была очень личной. Возможно поэтому история любви женатого председателя колхоза Захара Дерюгина (главную роль сыграл сам режиссер) к молодой Мане Поливановой (Ольга Остроумова) так отозвалась в сердцах зрителей. Правда, надо отметить, что многие были в ужасе от фильма и всерьез просили запретить его к показу. О том, почему это произошло, рассказывает «Рамблер».
“Любовь земная” стала одним из лидеров проката 1975 года: фильм посмотрело 50 миллионов человек. Зрители буквально завалили «Мосфильм» восторженными письмами. Однако, сколь много было благодарностей режиссеру, не меньше оказалось и гневных посланий.
Женщины, жены, которых обманули супруги, чувствовали себя униженными и утверждали, что Евгений Матвеев своим фильмом попросту оправдывает измены женатых мужчин. От начальства «Мосфильма» требовали запретить «Любовь земную» к показу.
Чтобы как-то выйти из положения, режиссеру картины и актерам приходилось часто встречаться с представительницами жен трудовых коллективов и объяснять, что отнюдь не оправдывают измены, обсуждать фильм. В итоге картина осталась в прокате.
Зрители согласились с тем, что в «Любви земной» поднимаются очень важные темы, о которых обязательно нужно говорить. Вскоре Евгений Матвеев снял вторую часть фильма, которая получила название «Судьба».
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Фильмы , Видео , Петр Проскурин , Евгений Матвеев , Ольга Остроумова
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