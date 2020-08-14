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5 классических голливудских комедий, которые стоит посмотреть на выходных 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
5 классических голливудских комедий на выходные
Фото: depositphotos.com
Комедийный жанр появился одновременно с кинематографом: уже во время первого сеанса братьев Люмьер в 1895 году была показана постановочная комедия «Политый поливальщик». С тех пор жанр развивался, трансформировался, обрастал новыми приемами, но никогда не терял своей популярности у зрителя. Комедии помогают расслабиться и отвлечься от окружающей реальности и вместе с тем часто являются лучшим ее отражением. Мы собрали для вас 5 классических фильмов, которые не только заставят вас смеяться, но и перенесут вас в прошлое, от эпохи старого Голливуда до Нью-Йорка 80-х.

"Утиный суп" (1933)

Кадр из фильма "Утиный суп"
Антимилитаристская картина с участием комиков братьев Маркс, менее известных, чем их современники Бастер Китон или Чарли Чаплин, но не менее смешных. Комедия о назревающем конфликте между вымышленными странами Фридонией и Сильванией. Фильм, состоящий из непрерывного потока комических ситуаций, гэгов и абсурда, остается актуален, несмотря на свое приближающееся столетие.

"Воспитание крошки" (1938)

Кадр из фильма "Воспитание крошки"
Отличный образец комедийного абсурда в исполнении Кэтрин Хэпберн и Кэри Гранта — главных звезд Золотого Голливуда, известных в первую очередь благодаря серьезным и драматическим ролям. Накануне свадьбы в жизнь странноватого палеонтолга Дэвида Хаксли врывается эксцентричная Сьюзен Ванс и приглашает его в свой загородный дом поухаживать за «Бэйби» — ручным леопардом, привезенным из Бразилии. Проблемы у Дэвида возникают, когда Сьюзен решает, что влюбилась, и всеми силами пытается его удержать. Остроумный сюжет с множеством неожиданных поворотов, блестящими диалогами и настоящим леопардом в кадре.

"Квартира" (1960)

Кадр из фильма "Квартира"
Трогательная романтическая история, снятая режиссером «В джазе только девушки» и «Бульвара Сансет» и получившая в свое время пять премий «Оскар». Молодой одинокий клерк вынужден сдавать свою квартиру рядом с офисом для похождений начальника, пока сам не влюбляется в его любовницу. Фильм выходит за пределы жанра и превращается в трагикомедию о маленьком человеке в жестоком мире большого города, но, в отличие от похожих сюжетов в русской литературе, заканчивается трогательным хэппи-эндом.

"Энни Холл" (1977)

"Энни Холл"
Образец интеллектуального юмора Аллена и один из самых известных его фильмов, в свое время обошедший на «Оскаре» «Звездные войны». Граница между самим режиссером и его героем Элви Сингером — невротичным комиком-евреем из Нью-Йорка — крайне размыта, из-за чего фильм часто называют автобиографическим. История о начале, развитии и конце отношений Сингера с начинающей певицей Энни Холл примечательна не только остроумными диалогами и монологами главного героя, но и модными образами Дайан Китон, составленными актрисой из ее собственных нарядов.

"Тутси" (1982)

Кадр из фильма "Тутси"
Фильм продолжает традицию комедий о переодевании мужчины в женщину, во многом заданную картиной «В джазе только девушки». Из-за неуживчивого характера актер Майкл Дорси не может найти работу и, примерив на себя женский образ, решает пройти кастинг на роль героини в популярном сериале. Афера удается, но, вести двойную жизнь оказывается не так просто. Фильм получил десять номинаций на «Оскар», хотя в итоге награда досталась только Джессика Лэнг за лучшую женскую роль второго плана.
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Фильмы , Оскар , Воспитание крошки , В джазе только девушки , Квартира , Утиный суп , Тутси , Джессика Лэнг , Дайан Китон , Чарли Чаплин , Кэри Грант
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