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Том Круз недоволен: съемки «Миссия невыполнима 7» прервали из-за неудачного трюка 

Киноафиша 1 час назад
Съемки «Миссия невыполнима 7» прервали из-за пожара
Фото: Киноафиша
Команду новой части франшизы «Миссия невыполнима» продолжают преследовать трудности. Работу над седьмым боевиком про супершпиона Итана Ханта пришлось снова приостановить. На этот раз виной всему оказался не коронавирус, а ЧП на съемочной площадке.
Согласно эксклюзиву британского таблоида The Sun, во время подготовки трюка на мотоцикле произошел пожар, из-за чего съемочную площадку пришлось временно закрыть. Уточняется, что каскадер выполнял сложный кульбит на байке и после прыжка с высокого пандуса должен был приземлиться на коробки. Однако при посадке средство передвижения загорелось и спровоцировало цепную реакцию. Из-за густого дыма властям даже пришлось закрыть находящийся неподалеку аэропорт. К слову, подготовка сцены заняла порядка шести недель, а ее стоимость оценивается в сумму около двух миллионов долларов.
Никто из членов съемочной группы не получил никаких серьезных травм, но отмечается, что данная неудача очень огорчила Тома Круза. Когда создателям картины разрешат возобновить производство — пока не известно, но основной международный съемочный процесс экшна Кристофера МакКуорри начнется уже в сентябре.
Студия Paramount Pictures выпустит в прокат «Миссию невыполнима 7» 19 ноября 2021-го, а релиз восьмой части состоится 4 ноября 2022 года.
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Фильмы , Миссия невыполнима , Том Круз , Итан Хант
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