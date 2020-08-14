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Стало известно, что из-за пожара приостановлены съемки фильма «Миссия невыполнима 7» 

Анастасия Иванова 33 минуты назад
Пожар сорвал съемки фильма «Миссия невыполнима 7»
Фото: globallookpress.com
Недавно во время съемок фильма «Миссия невыполнима 7», в главной роли которого — Том Круз, произошло ЧП. По данным американского таблоида The Sun, инцидент случился во время выполнения одного из трюков.
Как оказалось, загорелся мотоцикл. Каскадер выполнял сложный кульбит на байке и после прыжка с высокого пандуса должен был приземлиться на коробки. Однако при посадке двухколесное средство передвижения загорелось и спровоцировало цепную реакцию. Дым был настолько густой, что властям пришлось закрыть аэропорт, который находился неподалеку.
К счастью, никто из членов съемочный группы не пострадал. Но создателям картин временно запретили продолжать работу. Когда можно будет возобновить процесс, пока неизвестно. Этот факт очень огорчил Тома Круза, который предстанет в роли супершпиона Итана Ханта.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что ведущего раскритиковали после советов о путешествиях.
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Фильмы , Том Круз , Итан Хант
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