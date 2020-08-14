Пожар сорвал съемки фильма «Миссия невыполнима 7»

Недавно во время съемок фильма «Миссия невыполнима 7», в главной роли которого — Том Круз , произошло ЧП. По данным американского таблоида The Sun, инцидент случился во время выполнения одного из трюков.

Как оказалось, загорелся мотоцикл. Каскадер выполнял сложный кульбит на байке и после прыжка с высокого пандуса должен был приземлиться на коробки. Однако при посадке двухколесное средство передвижения загорелось и спровоцировало цепную реакцию. Дым был настолько густой, что властям пришлось закрыть аэропорт, который находился неподалеку.