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Россияне раскритиковали фильмы с реальным сексом 

Киноафиша 3 часа назад
Несколько дней назад в сети был опубликован рейтинг фильмов, в которых актеры не инсценировали сцены откровенного характера, а принимали участие в половых актах по-настоящему. Первую строчку ожидаемо заняла лента Ларса фон Триера «Нимфоманка», также в топ попали картины «Отголоски прошлого» с Робертом Паттинсоном, «Калигула», «Бурый кролик», «Антихрист», «Спи со мной» и «Клуб Shortbus».
Некоторые комментаторы на русскоязычных порталах такого рвения кинематографистов к реализму не оценили. Вот, например, что пишут пользователи алтайского сайта amic.ru (орфография и пунктуация авторов сохранена):

«Не понимаю как люди могут смотреть эту "Нимфоманку". Отвратительная порнография!».

«Рейтинг какой-то неполный, полным-полно фильмов с такими сценами, а тут ожидаемо сунули нимфоманку».

«А как же фильм Текст)))».

«Ну если "актеры" ничего больше не умеют…».

Пользователи kino.rambler.ru оказались несколько удивлены получившимся списком и тоже поразились отсутствию «Текста» в нем:

«А где же фильм с ассмусс?))».

«ни один из этих фильмов не смотрел».

«в России мы их не видели, эти фильмы видимо для московского зрителя и зарубежных друзей».

Примечательно, что создатели «Текста» неоднократно заявляли, что в картине нет реальных сцен секса. А вот в «Нимфоманке» и других лентах из объявленного списка они как раз присутствуют.
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Комментарии 15
Фильмы , Видео , Антихрист , Роберт Паттинсон , Ларс фон Триер
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