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У фильма Нолана "Интерстеллар" появится сиквел

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
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Авторитетные источники сообщили информационному ресурсу We got this covered о работе над сиквелом фильма Користофера Нолана "Интерстеллар".
Вторая часть находится на ранней стадии разработки, а Warner Bros. хочет, чтобы режиссер начал работать над сценарием.
По данным источников, сиквел начнется с того, что главный герой Купер отправится обратно на далекую, но пригодную для жизни планету, которую обнаружила героиня профессор Брэнд.
"Интерстеллар" собрал около $700 млн, поэтому интерес студии к этой идее вполне обоснован. Однако еще неизвестно, захочет ли Кристофер Нолан возвращаться к этой картине.
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Фильмы,Интерстеллар,Кристофер Нолан,
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