У фильма Нолана "Интерстеллар" появится сиквел

Вторая часть находится на ранней стадии разработки, а Warner Bros. хочет, чтобы режиссер начал работать над сценарием.

По данным источников, сиквел начнется с того, что главный герой Купер отправится обратно на далекую, но пригодную для жизни планету, которую обнаружила героиня профессор Брэнд.