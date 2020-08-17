У фильма Нолана "Интерстеллар" появится сиквел

Авторитетные источники сообщили информационному ресурсу We got this covered о работе над сиквелом фильма Користофера Нолана "Интерстеллар".
Вторая часть находится на ранней стадии разработки, а Warner Bros. хочет, чтобы режиссер начал работать над сценарием.
По данным источников, сиквел начнется с того, что главный герой Купер отправится обратно на далекую, но пригодную для жизни планету, которую обнаружила героиня профессор Брэнд.
"Интерстеллар" собрал около $700 млн, поэтому интерес студии к этой идее вполне обоснован. Однако еще неизвестно, захочет ли Кристофер Нолан
возвращаться к этой картине.