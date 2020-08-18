Фильмы, которые перевернут ваше представление о войне 

Зачастую военные фильмы демонстрируют нам подвиг, который, несмотря на чувство страха, в большей степени направлен на развитие патриотизма. Образ героев превозносится, а их переживания остаются на заднем плане. Выходит так, что война для тех, кто от нее так далек, кажется чем-то неральным, фантастическим.

Об ужасах войны не говорят прямо, потому что если показать их такими, какие они есть на самом деле — будет страшно смотреть. Поэтому "Рамблер" собрал три фильма, в которых режиссеры очень точно передали самые темные стороны великих сражений.

"Дылда"

кадр из к/ф "Дылда"

Картину снял молодой режиссер Кантимир Балагов, который сразу заявил о себе как о будущем российского кинематографа. История повествует о жизни молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать что-то новое, когда все вокруг разрушено и каждый окружающий человек переживает свое личное горе. Горе переживают и главные героини.

Работа получилась очень красивой, медленной по темпу и оттого во многом невыносимой. В центре сюжета девушки, которые пытаются справиться с посттраматическим синдромом, стереотипами о женщинах на войне, бесконечным осуждением и личными трагедиями. Женщина здесь и герой, и жертва и предмет вожделения. Она притягивает, но в то же время и отталкивает. Необычный угол взгляда на послевоенное время сразу выделил работу среди всех военных фильмов.

"Франц"

кадр из к/ф "Франц"

Единственное, что осталось у Анны после смерти возлюбленного — это цветы на могиле и бедные его родители. И так длится их жизнь — в бесконечном оплакивании ушедших, пока в какой-то момент в их город не приезжает Адриен, друг покойного.

Фильм рассказывает о людях, которые оказались пленниками военных действий, пешками в руках политиков, жаждущих крови и завоеваний. Главный герой раскаивается в убийстве солдата-противника, объясняя поступок законами военного времени «либо я его, либо он меня». В фильме также звучит мощнейший монолог отца погибшего солдата, который отражает суть кровопролитных столкновений:

«Кто послал их на фронт? Кто их снабжал снаряжением и оружием? Мы — их отцы. И с этой и с другой стороны. Мы в ответе за это. Мы убивали их сыновей тысячами и праздновали победы, запивая пивом. А когда они убивали наших сыновей, то они праздновали, запивая вином. Мы отцы, которые убивают своих детей».

"Франц" это одна из немногих работ, главная мысль которой заключается в том, что худой мир очень часто может быть лучше доброй ссоры.

кадр из к/ф "Малена"

Фильм "Малена" очень многогранный, потому что затрагивает сразу несколько тем. Первая из которых — народный суд. Каждая мечтает быть красивой, но далеко не каждая знает, каково это — быть заложницей стереотипа о том, что красота и распущенность всегда идут рука об руку.

Следующая тема — выживание в невыносимых условиях. В захваченных нацистами городах Европы женщины в поисках еды были вынуждены ублажать фицеров. О судьбе такой женщины повествует автор глазами влюблённого в неё мальчишки. В целом, тему взаимоотношений в военное время, можно назвать болезненной: в фильме прямо показано как телом можно было расплатиться за хлеб. И, конечно, сидя в уютной квартире — легко осуждать, но стоит ли? Насилие в военное время, к сожалению, проявлялось не только в виде баталий, об этом и рассказывает фильм "Малена".

Последней темой, которую затронула картина стало половое созревание. Забавно, но рост и развитие происходит вне зависимости от обстоятельств. И как бы не было страшно за окном, любовь и влечение всегда будут сопутствовать человеческой жизни.