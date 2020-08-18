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Самые дорогие мультфильмы в истории 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Миллионы долларов тратят на создание не только голливудских блокбастеров, но и на всеми любимые мультфильмы. «Рамблер» сделал подборку самых дорогих мультипликационных фильмов за всю историю.

«Рапунцель: Запутанная история»

Мультфильм рассказывает историю одной из диснеевских принцесс — Рапунцель. По сюжету, разбойник Флинн путешествует по миру. И однажды он выбирает высокую башню в густой чаще леса в качестве своего убежища. Однако что-то пошло не так. Флинн оказывается связанным по рукам и ногам 21-метровыми волшебными золотистыми волосами Рапунцель. Тут и начинаются путешествия принцессы. Бюджет картины составил 260 миллионов долларов.

«Король лев»

Кадр из мультфильма «Король лев»
История об отважном львенке по имени Симба знакома каждому с детства. Он вместе со своими друзьями Тимоном и Пумбой взрослеют и познают окружающий мир, совершая ошибки. Картина вышла спустя 25 лет после выхода одноименного мультфильма. На создание проекта также ушло 260 миллионов долларов.

«История игрушек: Большой побег»

Кадр из мультфильма «История игрушек: Большой побег»
По сюжету, мальчику Энди уже 17 лет, и он готовится к отъезду в колледж. В учебное заведение из всех своих игрушек он берет только ковбоя Вуди, а остальных относит на чердак. Через некоторое время мама мальчика принимает игрушки за мусор и отправляет их во двор. Узнав об этом, Вуди отправляется спасать своих друзей. Бюджет мультфильма составил 200 миллионов долларов.
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Фильмы , Видео , Рапунцель: Запутанная история , Король Лев , История игрушек: Большой побег
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